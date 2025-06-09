借助由 webMethods 提供支持的 IBM iPaaS，简化运营并获得实时数据
连接不同的系统，实现整个制造生态系统的实时数据流。iPaaS 可提供集成生产数据和需求、与合作伙伴和客户共享产品目录和定价、测量排放或将供应链运营与生产计划同步的能力。
通过自动化系统之间的数据流，iPaaS 可以减少手动数据处理、最大限度地降低错误率并提高运营效率。
iPaaS 可实时呈现整个制造价值链中的数据和流程，从而实现及时决策和主动解决问题。
基于云的 iPaaS 具备灵活性，可集成各种系统并根据业务需求进行扩展，支持增长并应对季节性需求波动。
通过跨系统共享数据，iPaaS 可以增强供应商、客户和不同部门之间的协作，从而促进更协调的运营。
作为 2024 年秋季 G2 评级领域的领导者，webMethods 因其出色的安全性、集成性和可扩展性而受到客户的高度评价和强烈推荐。webMethods 也荣膺发展动力领导者称号。
IBM webMethods 通过单一通用界面和控制平面，提供适用于多种集成模式（应用程序、API、B2B 和文件）的全面 iPaaS 功能，帮助企业加速创新，从数据中获取价值，并实现其 AI 应用程序现代化。