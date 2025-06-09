实现更智能的集成，打造更强大的制造业

借助由 webMethods 提供支持的 IBM iPaaS，简化运营并获得实时数据
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制造运营转型

连接不同的系统，实现整个制造生态系统的实时数据流。iPaaS 可提供集成生产数据和需求、与合作伙伴和客户共享产品目录和定价、测量排放或将供应链运营与生产计划同步的能力。

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运营效率

通过自动化系统之间的数据流，iPaaS 可以减少手动数据处理、最大限度地降低错误率并提高运营效率。
实时可见性

iPaaS 可实时呈现整个制造价值链中的数据和流程，从而实现及时决策和主动解决问题。
灵活性和可扩展性

基于云的 iPaaS 具备灵活性，可集成各种系统并根据业务需求进行扩展，支持增长并应对季节性需求波动。
加强合作

通过跨系统共享数据，iPaaS 可以增强供应商、客户和不同部门之间的协作，从而促进更协调的运营。

制造业中的 iPaaS 用例

供应链集成 iPaaS 可简化整个供应链的沟通，并将供应商、制造商和分销商整合在一起。实时数据共享可实现高效的库存管理、生产计划和订单履行，从而缩短交货时间并提高客户满意度。
ERP 和 CRM 集成 通过连接 ERP 和 CRM 系统，iPaaS 可确保销售、生产和财务部门之间的无缝数据流。这种集成可提供运营和客户互动的整体视图，从而实现明智的决策并增强客户服务。
物联网 (IoT) 集成 iPaaS 可以将 IoT 设备与业务应用程序集成，实时捕获机器数据。这些数据可以触发设备问题警报，输入预测性维护系统并有助于提高生产效率。
电子商务集成 对于直接面向消费者销售的制造商，iPaaS 可以将电子商务平台与库存和物流系统相结合。这样可确保网站上的库存水平准确、实现订单处理自动化并简化运输流程。
供应链集成 iPaaS 可简化整个供应链的沟通，并将供应商、制造商和分销商整合在一起。实时数据共享可实现高效的库存管理、生产计划和订单履行，从而缩短交货时间并提高客户满意度。
ERP 和 CRM 集成 通过连接 ERP 和 CRM 系统，iPaaS 可确保销售、生产和财务部门之间的无缝数据流。这种集成可提供运营和客户互动的整体视图，从而实现明智的决策并增强客户服务。
物联网 (IoT) 集成 iPaaS 可以将 IoT 设备与业务应用程序集成，实时捕获机器数据。这些数据可以触发设备问题警报，输入预测性维护系统并有助于提高生产效率。
电子商务集成 对于直接面向消费者销售的制造商，iPaaS 可以将电子商务平台与库存和物流系统相结合。这样可确保网站上的库存水平准确、实现订单处理自动化并简化运输流程。
成功案例 加快与供应商和客户进行可靠的数据交换 部署 IBM webMethods 后，Komatsu 团队的开发速度提高了 30%。将单一文件源整合到新架构的时间从五天缩短到一天。 了解有关 IBM webMethods Komatsu 的更多信息
了解分析师看法

作为 2024 年秋季 G2 评级领域的领导者，webMethods 因其出色的安全性、集成性和可扩展性而受到客户的高度评价和强烈推荐。webMethods 也荣膺发展动力领导者称号。

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采取下一步行动

IBM webMethods 通过单一通用界面和控制平面，提供适用于多种集成模式（应用程序、API、B2B 和文件）的全面 iPaaS 功能，帮助企业加速创新，从数据中获取价值，并实现其 AI 应用程序现代化。

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