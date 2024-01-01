保险业的智能集成

集成所有 IT 系统的数据，帮助客户更快找到合适的保单
深入了解 IBM webMethods
一位父亲一手抱着幼儿，一边看着手里的手机，面前还放着一台笔记本电脑和一个日记本。

保险业依靠数据蓬勃发展

在当今的保险市场中取得成功越来越取决于利用数据的能力。能够以安全、高效的方式在 IT 系统间收集和共享信息的企业，可以提供更优质的服务，比如即时生成报价单，或轻松透明的理赔申请流程。所有这些对于推动业务发展都至关重要。这一切需要一种智能的集成方法。
优势
基于 API 的产品和服务

获取一组 API，让第三方能够安全地链接到您的核心银行系统。促进开放银行、嵌入式金融和银行即服务伙伴关系所需的信息共享。
实时个性化

从一开始就让您的客户关系更加个性化且敏捷。实时提供报价，并更快、更清晰地处理理赔。
提升客户体验

确保为客户提供尽可能无缝的体验。借助全方位的客户数据视图，实现保单申请流程和现场呼叫的自动化。
提高运营弹性

加强您抵御外部威胁和系统故障（包括网络攻击、技术中断、流行病和自然灾害）的运营弹性。
ESG 相关产品和服务

开发符合贵公司 SDG/ESG 战略的新保单产品。通过产品创新和基于风险的定价，保护最易受气候影响的客户。
ESG 报告

自动报告与 SDG 和 ESG 承诺相关的数据。围绕新披露内容调整系统、结构和流程。
产品 IBM webMethods IBM webMethods 通过单一通用界面和控制平面，提供适用于多种集成模式（应用程序、API、B2B 和文件）的全面 iPaaS 功能，帮助企业加速创新，从数据中获取价值，并实现 AI 应用程序现代化。 深入了解 IBM webMethods
了解分析师看法

作为 2024 年秋季 G2 评级领域的领导者，webMethods 因其出色的安全性、集成性和可扩展性而受到客户的高度评价和强烈推荐。webMethods 也荣膺发展动力领导者称号。

 查看更多 2024 年秋季评级

资源

保险行业中的生成式 AI

精明的保险公司都会抓住令客户感兴趣的生成式 AI 机会。

 保险公司如何与 IBM 合作实施基于生成式 AI 的解决方案

IBM 可以帮助保险公司将生成式 AI 融入其业务流程。
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