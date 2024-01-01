在当今的保险市场中取得成功越来越取决于利用数据的能力。能够以安全、高效的方式在 IT 系统间收集和共享信息的企业，可以提供更优质的服务，比如即时生成报价单，或轻松透明的理赔申请流程。所有这些对于推动业务发展都至关重要。这一切需要一种智能的集成方法。