集成所有 IT 系统的数据，帮助客户更快找到合适的保单
在当今的保险市场中取得成功越来越取决于利用数据的能力。能够以安全、高效的方式在 IT 系统间收集和共享信息的企业，可以提供更优质的服务，比如即时生成报价单，或轻松透明的理赔申请流程。所有这些对于推动业务发展都至关重要。这一切需要一种智能的集成方法。
获取一组 API，让第三方能够安全地链接到您的核心银行系统。促进开放银行、嵌入式金融和银行即服务伙伴关系所需的信息共享。
从一开始就让您的客户关系更加个性化且敏捷。实时提供报价，并更快、更清晰地处理理赔。
确保为客户提供尽可能无缝的体验。借助全方位的客户数据视图，实现保单申请流程和现场呼叫的自动化。
加强您抵御外部威胁和系统故障（包括网络攻击、技术中断、流行病和自然灾害）的运营弹性。
开发符合贵公司 SDG/ESG 战略的新保单产品。通过产品创新和基于风险的定价，保护最易受气候影响的客户。
自动报告与 SDG 和 ESG 承诺相关的数据。围绕新披露内容调整系统、结构和流程。
作为 2024 年秋季 G2 评级领域的领导者，webMethods 因其出色的安全性、集成性和可扩展性而受到客户的高度评价和强烈推荐。webMethods 也荣膺发展动力领导者称号。
精明的保险公司都会抓住令客户感兴趣的生成式 AI 机会。
IBM 可以帮助保险公司将生成式 AI 融入其业务流程。