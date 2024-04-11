您应该让您的数字创意尽可能灵活且有效。Advertising Accelerator 是一种针对展示、视频和 OTT 进行动态创意优化的新方法。无需冗长的手动设置或预设规则。取而代之的是，让人工智能做出决策，大规模提供个性化、高性能的创意。Advertising Accelerator 利用 IBM Watson 机器学习来理解消费者实时参与情况和无 Cookie 数据信号，以预测每个用户或家庭的最佳创意，帮助您不仅取得营销活动的成功，还能发现有意义的创意见解。
Advertising Accelerator 通过其技术合作伙伴 Artsai 收集访问广告和其他内容的消费者信息。您可以在这里查看 Artsai 隐私政策：https://artsai.com/privacy（ibm.com 外部链接）。
减少动态创意的设置和组装所需的资源和时间，让人工智能来完成这些工作，让您的团队专注于价值更高的项目。
实时整合面向用户、家庭的广告变体，有效拉动消费行为。
根据每个用户或家庭根据您的数字 KPI 进行转化的可能性，自动预测最有效的创意。
超越您的数字基准，发现最适合不同受众的创意资产和信息。
无论您是已有大量资产需要测试，还是需要创意战略和开发方面的帮助，IBM 屡获殊荣的创意实验室都能为您提供所需的支持，确保您的创意设置取得成功。此外，利用 IBM 进行创意设计和制作不会产生任何增量成本。
利用 Advertising Accelerator 推动实现从视频完成率、应用程序安装、网站操作到电子商务的中上层数字营销活动目标。在针对二次转化进行优化时，IBM 提供了用于跨平台媒体测量的无 cookie 像素，允许 Watson 针对特定目标进行训练、学习和预测最佳创意。
个性化展示、预滚动和 OTT 创意，直接购买媒体或通过您首选的程序化合作伙伴购买媒体。
在活动中期和后期报告中提供分析，以展示关键数据和见解，包括项目和创意资产的具体表现。
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从隐私难题到数字干扰，与目标受众建立联系变得比以往任何时候都困难。人工智能驱动的洞察力可帮助您在第一时间完成创意。