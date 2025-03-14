IBM® watsonx 是一个 AI 产品组合，可以提升生成式 AI 在核心工作流中的影响，以提高工作效率。它适用于整个组织中的可信数据。阅读各大公司对 watsonx 的评价、其创造竞争优势的潜力及其在扩展值得信赖的商用 AI 方面的能力。
了解 IBM Consulting 和 NatWest 如何通过 IBM watsonx Assistant 共同打造人工智能驱动的云平台“Marge”，为购房者提供实时数字抵押贷款支持。
“通过 watsonx 构建的 AI 模型不仅提升了美国网球公开赛的数字体验，其自动化关键工作流程还提高我们编辑团队的工作效率。”
- Kirsten Corio，美国网球协会首席商务官
“Truist 正与 IBM 合作开发多个生成式 AI 内部用例，部分产品涉及使用 watsonx。它是 IBM 开发的新的 AI 产品组合，旨在帮助企业运用生成式 AI 和机器学习。我们正在深入了解共同创造、构建概念验证并最终将其部署到生产环境中的机会，以造福我们的团队成员和客户。”
– Truist 部门首席信息与体验官 Ken Meyer
“我们很期待利用 IBM 的新产品组合 watsonx 深入了解员工培训与追踪、客户服务、自动填表等方面的用例。我们尤其期待的是，这个新产品组合将增强我们的能力，并提升数据安全性。”
– Mercado Latino, Inc. 总裁 Richard Rodriguez
“FYI 很荣幸能够拓展我们与 IBM 的关系，整合的 watsonx 功能将进一步提高我们的 Web 3.0 即时通讯应用程序的工作效率。借助 IBM，与生成式 AI 领域值得信赖的伙伴和专家合作，以支持 FYI 和创意社区扩大规模。”
– FYI 创始人兼首席执行官 will.i.am
“在生成式 AI 和基础模型领域，watsonx 产品组合可以帮助我们满足客户在优化和安全方面的要求，同时让他们从开源社区的活力和创新中获益。”
– Eviden 首席技术官 Romain Gaborit
“我们与 IBM 的合作伙伴一起不断创新，为世界各地的温布尔登球迷提供富有洞察力和吸引力的锦标赛数字体验。今年，我们将在多个数字平台上推出新功能。这些功能采用了 IBM 最新的 AI 技术，让球迷更深入地了解单打比赛的抽签，并通过我们的比赛集锦视频观看各种比赛的解说。”
– 全英俱乐部营销与商务总监 Usama Al-Qassab
深入了解 watsonx 产品组合中产品的客户报价。
“这次试点的结果令我们受到鼓舞，我们也期待着生成式 AI 之旅进入下一个篇章。IBM 的 AI 方法合乎伦理且具有透明性，有助于我们将人类价值观置于转型计划的核心。”
— Alceu Meinen，Confederação Sicredi AI 与客户关系总监
“watsonx.ai 久经验证，对于我们的研究非常有帮助。它能帮助我们的客户（以及我们的开发团队）简化任务并扩展辅助知识，而无需事先预设整个对话，我们对此非常满意。对于我们和我们的客户而言，这是一个重大进步。”
- Jindrich Chromy，AddAI.Life CEO 兼联合创始人
“我们的旅程才刚刚开始。与 IBM 的合作让我们更加坚信，法律智能正处于变革时代的边缘，而 Blendow Group 已做好引领这场革命的准备。”
- Johan Wallquist，Blendow Group 首席数字创新官
“IBM 以值得信赖且安全的 AI 产品组合为中心，努力打造一个 AI 解决方案网络。这与我们的上市战略非常契合，我们期待进一步的合作。”
- Tom Foley，Silver Egg Technology 创始人兼 CEO
“借助这个工具，我们只需以前四分之一的时间，就能策划、撰写并发表一篇文章。”
– Madeline Scholz，Minijob-Zentrale
IBM 团队为我们的“患者至上”工作方法提供了全力支持；该方法将流程研究和流程挖掘相结合，以确定有机会改善患者体验和疗效的领域。这有助于我们确定可在哪些领域试行流程变更以及令人兴奋的新技术，以便比以前更快地产生影响。”
- NHS Trust 首席执行官 Andy Hardy 教授
“Samsung 的数字分支机构 Samsung SDS America 非常荣幸能与 IBM 合作推出 SDS Zero Touch Mobility 等开创性的全新解决方案。IBM 推出 watsonx 激发我们探讨 watson.ai 和生成式 AI 功能的巨大潜力，为我们的客户提供前所未有的创新。”
– Samsung SDS America 首席执行官 Sean Im
“我们很早便采纳了 AI 技术，目前正在探索 watsonx.ai 如何帮助简化内容分类、可发现性和摘要。”
– Seismic 首席产品官 Krish Mantripragada
“借助 watsonx.ai，我们能够将许多客户服务用例的交付时间从 3 至 4 个月缩短至 3 至 4 周。”
- Marc Martina，Technology Dynamics, Inc. 所有者、总裁兼 CEO
“我们特别感兴趣是，使用 watsonx 中的摘要功能来大幅改善服务交付。迅速可靠地为 IT 代理程序提供全面准确的信息源，无需手动查看多个文档。watsonx.ai 功能与数据信息源相集成，使我们可以关联和汇总来自各种文档的信息，从而提供简明的自然语言答案。”
– CrushBank Technology, Inc. 首席技术官 David Tan
“对于使用 watsonx.ai 基础模型来增强 AI 战略的前景，我们感到十分兴奋。在我们利用先进的企业基础架构（品牌名为 Inovabra）建立的网络中，这一应用可以进一步推动创新。”
– Banco Bradesco SA 创新主管 Fernando Freitas 先生
“Relevance AI 致力于帮助低代码业务用户发掘生成式 AI 的无限潜力，助力他们实现前所未有的自动化水平。我们正在深入了解 watsonx.ai，以确定协同效应和整合机会。我们很高兴能够扩展我们的平台，并为不同用户群提供更广泛的基础模型选择。”
– Relevance AI 联合创始人 Jacky Koh
“我们的系统可动态调整学习方向，不断适应每个学生的综合水平。watsonx 将帮助我们实现教育民主化，并通过基于 AI 的辅导为全球学生创造公平的竞争环境。”
– Matrix Holograms 创始人兼首席执行官 Stephanie Soetendal
“无代码内容分析、客户服务和搜索加速器 NeuralSeek 已将 watsonx.ai 集成到其核心处理引擎中，为用户提供一项选择。watsonx.ai 支持企业防火墙或孤立网络中的定制基础模型，在生成式 AI 中脱颖而出。NeuralSeek 认为，对于历来因安全、位置和合规方面的规定而无法适应新技术浪潮的行业和板块，watsonx.ai 是在其中引入我们业务用例的唯一可行途径。”
– Cerebral Blue (NeuralSeek) AI 研究副总裁 Garrett Rowe
“在受训员工短缺的情况下，全球医疗机构都需要努力缩减成本并提高患者护理水平，因此采用 AI 和机器学习等技术对于行业转型比以往任何时候都更加重要。VitalProbe Inc. 很高兴能与 IBM watsonx.ai 合作，为我们的客户提供既能识别健康风险，又能将大量健康数据转化为可用信息的预测模型。这样，临床医生就能够做出明智的决策，并取得更好的医疗结果。”
– VitalProbe Inc. 创始人 Billa Bhandari
“作为面向服务欠缺社区的数字借贷平台，Dollarito.com 期待深入了解将我们的借贷算法与 IBM watsonx.ai 和 watsonx.data 行业基础建模功能进行整合的方法，为那些信用状况良好的人提供更多便利。”
– Dollarito.com 首席执行官 Carmen Roman
“QuantumStreet AI (Equbot) 期待扩展对 IBM Watson Discovery 和 IBM Watson Studio 的运用，以嵌入由 IBM 提供的基础模型 watsonx.ai 和 watsonx.data。通过这些功能，非技术性投资经理可以使用 AI/ML 工具来发掘市场机会，并管控风险。”
– QuantumStreet AI (Equbot) 首席执行官 Chida Khatua
“Krista Software 很期待能集成 IBM watsonx.ai，从而加速践行使命，创造理解人类的技术。IBM watsonx.ai 是首款提供可信赖、可扩展和透明 AI 的企业级 LLM。”
– Krista Software 首席 AI 官 Luther Birdzell
“公司一直在努力减少法律事务审查的时间和成本。我们很期待能够扩展生成式 AI 的变革能力，并将 watsonx.ai 等技术嵌入到我们的解决方案中，从而安全地提供优化和自动化数据分析和筛选，解决法律、人力资源、安全和 IT 专业人士管理海量复杂动态数据的难题。”
– Hanzo 首席营收官 Don Terry
“我们从 2017 年开始就一直在用 IBM Watson，并取得了不错的成果。现在，我们对 watsonx.ai 充满期待，也乐于深入了解它的基础模型，以便进一步提高我们客户服务和销售活动的质量。”
– Otsuka Corporation 高级经理 Takahiro Jinushi
“借助 IBM watsonx.ai 和 IBM Sterling Data Exchange，Pragma Edge 致力于开创下一个数据网关时代。watsonx.ai 可以协助我们管理交易合作伙伴、交易等，为业务分析人员提供帮助。”
– Pragma Edge 创始人兼首席技术官 Vedavyas (Wade) Avula
“通过将 watsonx.data 集成至 Argos，我们的平台得到了显著的改善，极大地简化并增强了我们的客户体验。”
- Dominik Regner，Cogniware 销售经理
“我们很高兴能与 IBM 合作，使用 watsonx 进一步增强我们的机器学习和 AI 能力。我们计划以现有的 IBM Netezza 工作负载为基础，深入了解 watsonx 如何能将我们的所有数据（包括非结构化数据）整合到单一层中。这种整合有助于推动预测分析，减少客户流失，识别欺诈和风险交易，并对精准的目标市场营销进行优化。”
– Capital Bank of Jordan 首席数据官 Bahaa’ Awartany
“我们认识到 watsonx.data 及其基础开源组件开发的重要性。我们期待与 IBM 合作优化 watsonx.data 堆栈，通过我们对 Presto 开源社区的共同技术贡献，实现性能的突破进展。”
– Intel 云与企业软件部门副总裁兼资深首席工程师 Das Kamhout
“作为面向服务欠缺社区的数字借贷平台，Dollarito.com 渴望深入了解将我们的借贷算法与 IBM watsonx.ai 整合的可能性。利用 watsonx.data 的行业基础建模功能，我们致力于为那些信用状况良好的人提供更多便利。”
– Dollarito.com 首席执行官 Carmen Roman
“从成本角度来看，IBM Netezza SaaS on AWS 实现了云数据仓库的经济性。从工作量的角度来看，迁移非常直接，让我们能够轻松迁移数据并重新定向 BI 层，而无需对报告或仪表板进行任何更改。接下来，我们将深入了解了在治理和元数据方面的可选方案。这些方案与湖仓一体方法一致，整合了 watsonx.data并在 AWS 上集成 Netezza。”
– Conestoga Wood Specialties Corporation 商业智能开发经理 Karen Loose
“Mastech InfoTrellis 是设计和提供数字化转型和数据管理解决方案的领先企业，IBM 在 watsonx.data 产品中采用的方法给我们留下了深刻印象。我们坚信，诸如自助服务数据访问、使用自动政策执行的集中治理和本地合规性等功能，对于使客户及时大规模激活非结构化和结构化数据，充分释放其决策潜力至关重要。”
– Mastech InfoTrellis 销售总监 Kevin Burnley
“具体来说，watsonx.data 平台可支持组织在多种引擎（包括开源、IBM 和非 IBM 引擎选项）上运行工作负载。这将有望帮助组织大幅降低数据仓库成本。watsonx.data 是专门构建的存储解决方案，兼具数据湖的灵活性和数据仓库的性能。此外，watsonx.data 的通用版本集成了 IBM Db2 Warehouse SaaS 和 IBM Netezza Performance Server，并支持 Parquet、Avro、Orc 等开放数据格式及 Iceberg 表格式。”
– PALOi advisors, LLC 合伙人/销售主管 Chris McCool
“作为值得信赖的数据驱动型自主系统和技术解决方案提供商，为国家安全和商业提供安全可靠运营，ETV 对 IBM watsonx.ai 和 watsonx.data 的功能非常感兴趣。生成式 AI 和基础模型将帮助我们进一步定义和实现自主系统的未来，确保其充分发挥潜力。”
– Emerging Technology Ventures Inc. 首席执行官 Eugene C. Hudson
“我们很高兴能向客户介绍 watsonx.data，帮助他们在任何环境下访问所有数据，无论是结构化数据还是非结构化数据。我们认识到 watsonx.data 的价值及其整合这些信息、扩展 AI 并识别模式和差异以优化客户支持服务的能力。”
– Krozak Information Technology 副总裁兼首席技术官 Joseph Krozak
“我们一直不懈努力，将 IBM watsonx.data 打造成出色的多引擎开放数据平台，并将其作为我们先进的目标工具。”
– NuoData 首席执行官兼创始人 Ashish Baghel
“IBM watsonx.data 是开放式数据存储，可帮助在任何地方扩展分析和 AI。IBM watsonx.data 用变革性技术解决客户最复杂的数据难题，帮助我们保持领先优势。现在，我们也是先行用户之一。”
— Simon Parkinson，Dot Group 董事总经理
“我们非常期待 watsonx 的广泛应用前景及其带来的机会。借助 watsonx.ai 模型并利用 watsonx.data 中已治理数据，我们期待能够实现销售预测、异常检测和预测分析等各种用例。”
– STL Digital 副总裁兼云与数据业务全球主管 Navjot Bhogal
“QuantumStreet AI (Equbot) 很期待借助基础模型 watsonx.ai 和 watsonx.data，对 IBM Watson Discovery 和 IBM Watson Studio 的应用进行扩展。这些功能为非技术性投资经理提供了亟需的 AI/ML 工具，帮助他们发掘市场机会并管控风险。”
– QuantumStreet AI (Equbot) 首席执行官 Chida Khatua
“IBM watsonx.data 为数据驱动型企业提供了下一代湖仓一体架构。我们相信 watsonx.data 的功能可以帮助企业降低存储成本并优化计算，同时确保各个独立系统之间的无缝数据管理功能可以支持所有数据分析与工程需求。”
– NucleusTeq 首席执行官兼创始人 Ashish Baghel
“watsonx.data 简单易用，令我们感到十分惊喜。我们还发现许多客户出于数据保密考量，需要本地部署解决方案。watsonx.data 提供托管式服务和软件两种形式。从数据重力的角度而言，这种混合云战略对于日本市场意义重大。我们期待与其他第三方供应商解决方案进行进一步整合和合作。”
– NI+C 数据与分析部门技术软件销售经理 Katsuyuki Kajiwara
“我们期待与 IBM 合作，将 watsonx.data 和 watsonx.ai 作为我们网络转型计划的一部分，对其进行深入了解。这项合作旨在增强业务敏捷性，提高工作效率，并实现业务增长。”
– StarHub 首席技术官 Ayush Sharma
“随着 AI 的逐渐普及和改进，治理 AI 的能力对于我们的客户而言也成为了当务之急。我们了解客户在组合管理不同工具、应用程序和工作流方面的需求，我们对 IBM 的开放方法、watsonx.governance 的新功能以及 TechM amplifAI 产品充满信心，这将支持我们去帮助客户在其业务中扩展并发挥生成式 AI 的全部潜力。”
- Hasit Trivedi，Tech Mahindra CTO 兼数字技术与全球人工智能负责人
“凭借 Zone 360 应用程序，Vitruvian Sport Systems 利用 AI 来理解并提升教练的教学体验，从而重塑青少年体育运动的环境。目前，Vitruvian Sports 正在考虑使用 watsonx.ai 预构建的模型，并利用 watsonx.governance 来管理和监控模型。Zone 360 应用程序将为教练提供反馈，供他们回顾和使用，以改进其技术语言和语气。”
- Matteo Masucci，Vitruvian Sport Systems CEO
“目前，我们在风险管理实践中使用 IBM 的 AI 治理解决方案，为部署值得信赖的 AI 奠定了基础。这款解决方案十分全面，涵盖了 AI 治理的各个方面，包括监管合规、风险管理和生命周期治理。通过使用 watsonx.governance，我们正积极引导客户采用类似的生成式 AI 方法，在 AI 应用程序中培养信任并实现合规。”
- Jacob Bock Axelsen (PhD)，Deloitte 风险咨询 CTO
“作为 NTT Data Business Solutions 的 watsonx 卓越中心计划的一部分，我们正在众多客户中积极实施生成式 AI 解决方案。作为当前工作的一部分，我们正在积极解决保护屏障的需求，以确保 AI 的使用得到有效治理且符合道德规范。我们期待使用 watsonx.governance 来支持现行监管要求以及企业范围内的 AI 生命周期控制。“
- Per Falck Jensen，NTT Data Business Solutions 北欧地区丹麦副总裁、董事总经理兼销售负责人
“随着企业在其组织中推进 AI 的使用，对支持其分析和决策的数据、模型/解决方案/系统充满信心至关重要。负责任 AI 建立在坚实的治理原则之上，对推动公平和道德的商业决策至关重要。 EY.ai IBM® watsonx.governance 支持的置信度指数方法/解决方案将通过对基础 AI 解决方案/模型进行实证和定量评估，帮助增强客户对构成其解决方案的数据、模型、流程和技术的信心，从而增强 EY 客户衡量、管理和降低风险的能力。
– EY 全球金融服务风险技术主管、加拿大风险咨询主管、全球负责任 AI 联席主管 Mario Schlener
Working Eye 是 AI 驱动的职业探索平台，利用了 IBM 技术进行强化。在该平台中，watsonx Assistant 和 IBM Watson Discovery 为数字教练提供支持，学生可以与数字教练进行互动，以深入了解潜在的职业道路。该计划初步试行之后，平台的学校利益相关者支持率为 100% ，家长采用率为 48％。
全球第一大房车零售商对其联络中心进行了现代化改造，以推动销售渠道的发展，确保客户获得满意的露营体验。自推出 AI 解决方案（包括 Camping World 的虚拟助理 Arvee）以来，所有平台的客服效率提高了 33%，等待时间缩短了 33 秒，用户参与度提高了 40%。
当赫尔辛基市和 3.8 万多员工需要节省时间的自动化解决方案时，该市求助于 IBM Consulting，利用 watsonx Assistant 共同开发 AI 解决方案。现在，每天有 10 个虚拟助理处理多达 300 个联系人的需求，新的多聊天机器人将各部门的能力和数据连通，消除了孤岛，让客服有更多时间帮助市民。
当圣安东尼奥市的公共交通服务提供商准备踏上 AI 之旅时，它与 IBM Expert Labs 合作创建了数字助理 Ava，可以利用客户服务中心的数据 24x7 全天候自动回答常见问题。Ava 每月与 VIA 客户进行 3,000 次对话，已为近 2.8 万名独立用户提供了帮助。它可以用英语和西班牙语回答 150 多个常见问题，并实时预测下一趟巴士的抵达时间。
半天之内，这家中国绿色能源巨头的新虚拟助理就帮助数千名员工获得了远程工作所需的技术。该解决方案结合了 IBM watsonx Assistant 和 IBM Watson Discovery 技术的 AI 功能，以及 IBM Robotic Process Automation (RPA) with Automation Anywhere 解决方案的自动化功能。此 AI 自动化平台为员工提供个性化的 AI 技术，将他们从重复性的日常任务中解放出来。
当金融服务业急于通过简单的聊天机器人实现现代化时，Consult Venture Partners 通过部署精通金融业务的 AI 助手保持了领先地位。公司与 AI 创新公司 INATIGO 合作推出了 Alda Ai，提供 24x7 全天候的数字客户服务体验，并具备 IBM watsonx Assistant 和 IBM Cloud 提供的所有嵌入式安全、隐私和可扩展性功能。公司多达 95% 的网站访问者表示他们的问题得到了正确回答。
为了主动帮助客户利用 AI 提高开发人员的工作效率，IBM Consulting 开始利用 Ansible Automation Platform 深入了解生成式 AI 配对编程。开发人员可以利用 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 更快地构建 Ansible 运行手册内容。在 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 技术预览阶段，IBM Consulting 的 Ansible 运行手册开发工作量减少了 30%。
IBM 首席信息官组织中的混合云平台团队负责 IBM 的关键业务基础架构。为了加速业务转型，该团队致力于使用 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 自动执行重复性的 IT 维护任务，从而减少开发人员的繁重工作。在技术预览阶段，watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 为 IBM 自动生成了 60% 的 Ansible 运行手册内容。
澳大利亚国有实体 Water Corporation 与 IBM Consulting 合作，对其任务关键型 SAP 架构进行现代化改造，并将其迁移到云端。通过使用 watsonx Code Assistant 和 Red Hat Ansible Lightspeed，IBM 和 Water Corporation 启动了一项新的自动化策略，为企业节省了大约 1,500 小时的与基础架构支持相关的人工劳动，将开发成本降低了 30%，并将运行 SAP 云环境的成本抵消了 40% 以上。
通过 watsonx Orchestrate 实现流程自动化，这家农业研发公司将客户受理速度提高了 25%，减少了人工错误，并为员工节省了宝贵的时间。
这家全国性护发特许经营公司与 ThisWay Global 展开合作，将 IBM watsonx Orchestrate 用于动态技能排序和面试安排，致力于将员工队伍扩大 30% 并改善员工体验。不到一个小时，Sport Clips 的特许经销商就安装了 IBM watsonx Orchestrate 和 ThisWay Global，并开始提高工作效率。
为了改善对全球 28 万多名 IBM 员工的人力资源支持，IBM 构建了一站式自助服务数字助理，能够准确即时回答人力资源问题，并处理 77 个国家或地区的 540 万次互动。