主页 人工智能与机器学习 watsonx watsonx Orchestrate Skills Studio
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IBM RPA 技能登录和仪表板的插图
IBM watsonx Orchestrate 中的 Skills Studio

watsonx Orchestrate 中的 Skills Studio 是一个低代码开发者平台，配备强大的软件开发者工具包 (SDK)，适用于构建技能和自动化，可将其添加到 Orchestrate 技能目录中，并用于扩展 AI 助手的功能。通过 Skills Studio，您可以快速轻松地构建自己的技能和工作流，通过在 Orchestrate 中发现自动化工具，并在整个组织中加以应用，来充分利用现有的自动化工具投资。构建者现在可以通过统一的构建画布，在一个位置构建和管理自动化和技能，为所有构建的包使用一种版本控制方法，并为您的 AI 助手提供简单的技能部署体验。

 

 
功能详情 与切入点用例一致的预构建技能

利用企业内各个领域的数千种预构建技能，无需接受专门的培训。您可以通过 OpenAPI 将任何第三方工具与 Orchestrate 集成，并创建自定义技能，以简化企业内任何领域的流程。

搜索技能目录 低代码开发者开发平台

Skills Studio 通过强大的软件开发者工具包 (SDK) 提供低代码开发者体验来构建技能和自动化。快速轻松地构建技能和自动化，以添加到技能目录中，并在您的 AI 助手中展示新创建的技能。

详细了解构建技能 使用 Skills Studio 构建自己的工作流

利用您的全套业务自动化功能（如工作流、决策、文档处理和 RPA），您可以快速轻松地构建自动化，将其发布至您的技能目录，并支持用户通过与其 AI 助手聊天来部署自动化。

了解有关构建自动化的更多信息
Orchestrate 如何工作
集成 为了执行所需任务，Orchestrate 与您每天使用的关键应用程序和工具集成，以访问其中的功能，其中包括协作和通信以及分析和申请人跟踪。 查看集成
简化日常工作流程 Orchestrate 可以使用技能目录自动执行耗时的任务并更快地处理这些任务，以便您专注于更有价值的工作。watsonx Orchestrate 中的技能目录包含 1,000 种预构建技能，可帮助您完成各种任务。 了解 Orchestrate 可以做什么
采取后续步骤

有兴趣进一步了解 IBM watsonx Orchestrate？了解它如何为您的团队提供支持。

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