watsonx Orchestrate 中的 Skills Studio 是一个低代码开发者平台，配备强大的软件开发者工具包 (SDK)，适用于构建技能和自动化，可将其添加到 Orchestrate 技能目录中，并用于扩展 AI 助手的功能。通过 Skills Studio，您可以快速轻松地构建自己的技能和工作流，通过在 Orchestrate 中发现自动化工具，并在整个组织中加以应用，来充分利用现有的自动化工具投资。构建者现在可以通过统一的构建画布，在一个位置构建和管理自动化和技能，为所有构建的包使用一种版本控制方法，并为您的 AI 助手提供简单的技能部署体验。