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细线连接的四个插图排成一行：圆圈中有方形，实心圆；文件列表中有一个选中项，一角有一个时钟符号；圈圈中有圆形
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您已完成困难部分。我们正在积极准备，为希望节省时间、提高条理性并改善业务成果的团队提供卓越的数字员工（即数字工作者）体验。

此刻，您只需要放松心情好好休息，并密切关注与您专属数字员工见面的邀请。IBM Watson Orchestrate™ 准入权限将以滚动方式出现。如果您有兴趣进一步探索，请参考以下资源。

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 仍对数字化劳动力充满好奇？

了解有关数字工作者的基础知识，以及工作转化的一般方式。

 数字工作者、聊天机器人和机器人

它们有何区别？探索这些新技术，并了解每种技术如何推动新的工作环境的发展。
查看 TikTok 上的内容 什么是数字员工？

数字员工支持我们的工作，以及我们与应用程序交互的方式。

 观看视频 (00:43) 数字员工只是聊天机器人吗？

数字员工能够处理更复杂的任务，并具备记忆之前互动的能力

 

 观看视频 (3:38) 数字员工擅长什么？

在已用工具中，数字员工可以帮您完成繁琐的工作，让您专注于重要的事情。

 观看视频 (01:25)
适合忙碌时聆听的音乐
音乐播放列表 经过 100 多万个小时的努力，我们终于成功开发出 Watson Orchestrate，因此我们对工作场合最适合欣赏的音乐有了一些了解。 查看播放列表
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