主页 人工智能与机器学习 watsonx watsonx Orchestrate watsonx Orchestrate 合作伙伴计划
IBM watsonx Orchestrate 将 AI 和自动化相结合，以改变我们在重新构想体验方面的工作方式。加入我们，成为未来工作的一份子
如何申请
watsonx Orchestrate 合作伙伴插图

IBM watsonx Orchestrate™ 将 AI 带给每位员工，帮助简化重复性任务和流程，提高工作效率，节省时间以专注于更具战略性的高价值活动。   

借助 watsonx Orchestrate，合作伙伴可以使用我们的 SDK 增强现有的数字员工或创建新员工。以轻松的新方式将您的技术带给最终用户。借助 Watson 跨应用程序创建轻松体验。

您是 watsonx Orchestrate 未来的合作伙伴吗？

IBM watsonx Orchestrate 的理想合作伙伴是独立的软件供应商，他们随时准备为我们的数字员工生态系统积极构建并做出贡献。如果您认为这说的就是您，我们很乐意收到您的申请。
为什么要与 IBM watsonx Orchestrate 合作？ IBM watsonx Orchestrate 正在以自动化和人工智能为核心，助力建设未来的劳动力。加入 IBM watsonx Orchestrate 合作伙伴计划，您将有机会与我们并肩同行。 访问高级工具和技术

通过与 IBM watsonx Orchestrate 合作，您可以利用尖端的 AI 和自动化工具，在数字员工的新世界中确立自己的思想领袖地位。

 协作创新

作为合作伙伴，您将有机会与 IBM watsonx Orchestrate 的专家和开发者团队密切合作，了解最新的行业趋势和技术，同时提供有关产品开发和创新的意见。

 竞争优势

作为 IBM watsonx Orchestrate 高级功能的专家，您可以从竞争对手中脱颖而出，将自己定位为行业领导者，吸引新客户，留住现有客户，并最终推动您的业务取得长期成功。
如何申请

请填写下方表格，我们的团队将尽快审核并与您联系。

 立即申请