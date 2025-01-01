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watsonx Orchestrate
IBM® watsonx Orchestrate 中的 Orchestrator Agent 改变了工作的完成方式。它是一个具有智能自动化层的多智能体系统，可动态选择最佳操作，显示正确的工具，并无缝集成任何 AI 助手和 AI 智能体，而所有这些都在统一的聊天体验中实现。
不再需要在应用程序之间切换。不再浪费时间寻找答案。Orchestrator Agent 将生成式 AI、自动化和现有的工作流程结合在一起，帮助团队更快、更智能、更高效地开展工作。
在经过微调的大型语言模型 (LLM)（包括 IBM® Granite）和智能体型 AI 的支持下，Orchestrator Agent 可以管理对话的每个步骤，智能地引导用户使用正确的工具、AI 助手、AI 智能体或询问人类专家。
在 AI 驱动的决策支持下，Orchestrator Agent 不仅可以自动执行重复性任务，还可以通过推荐下一步最佳行动来加快工作进度。它无缝协调 AI 助手、企业应用程序和工作流，消除瓶颈并保持工作高效进行。
直观的单一聊天界面集中了互动和洞察分析，降低了复杂性并提高了工作效率。