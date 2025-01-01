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watsonx Orchestrate

 Orchestrator Agent
通过人工智能驱动的编排简化工作流程并最大限度提高工作效率
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进行互动的聊天语言气泡
为您的员工队伍带来 AI 驱动的编排

IBM® watsonx Orchestrate 中的 Orchestrator Agent 改变了工作的完成方式。它是一个具有智能自动化层的多智能体系统，可动态选择最佳操作，显示正确的工具，并无缝集成任何 AI 助手和 AI 智能体，而所有这些都在统一的聊天体验中实现。

不再需要在应用程序之间切换。不再浪费时间寻找答案。Orchestrator Agent 将生成式 AI、自动化和现有的工作流程结合在一起，帮助团队更快、更智能、更高效地开展工作。
工作原理

在经过微调的大型语言模型 (LLM)（包括 IBM® Granite）和智能体型 AI 的支持下，Orchestrator Agent 可以管理对话的每个步骤，智能地引导用户使用正确的工具、AI 助手、AI 智能体或询问人类专家。

在 AI 驱动的决策支持下，Orchestrator Agent 不仅可以自动执行重复性任务，还可以通过推荐下一步最佳行动来加快工作进度。它无缝协调 AI 助手、企业应用程序和工作流，消除瓶颈并保持工作高效进行。

直观的单一聊天界面集中了互动和洞察分析，降低了复杂性并提高了工作效率。
功能
基于大型语言模型的路径选择

Orchestrator Agent 根据上下文智能地选择最佳操作、助手或工作流程，简化复杂任务，消除瓶颈并加快工作进度。
无论使用何种工具，都能实现统一的用户体验

在一次简洁的聊天中即可访问 AI 助手和智能体、业务应用程序和自动化工具，无需在多个系统之间切换。
更智能的工具和信息可发现性

使用自然语言与 Orchestrator Agent 交互，以便在需要时快速获取所需内容。

 
采取后续步骤

有兴趣进一步了解 IBM watsonx Orchestrate？了解它如何为您的团队提供支持。

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