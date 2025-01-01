IBM® watsonx Orchestrate 中的 Orchestrator Agent 改变了工作的完成方式。它是一个具有智能自动化层的多智能体系统，可动态选择最佳操作，显示正确的工具，并无缝集成任何 AI 助手和 AI 智能体，而所有这些都在统一的聊天体验中实现。

不再需要在应用程序之间切换。不再浪费时间寻找答案。Orchestrator Agent 将生成式 AI、自动化和现有的工作流程结合在一起，帮助团队更快、更智能、更高效地开展工作。