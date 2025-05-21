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通过 watsonx Orchestrate 的多智能体编排功能，将预构建、定制及第三方智能体整合至统一用户友好界面，重塑工作模式。通过自主选取所需工具与智能体完成复杂任务，提升生产力并加速成果交付。