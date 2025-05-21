多智能体编排
借助 AI 驱动的协作，将复杂流程化繁为简，实现工作流高效整合
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插图显示聊天语言气泡交互的插图

从洞察分析到行动

始终选用最优工具组合。多智能体协作让您可以在统一的平台调用各个领域的专业知识。构建 AI 智能体无缝协作的生态系统，赋能团队更智能高效地工作。

通过 watsonx Orchestrate 的多智能体编排功能，将预构建、定制及第三方智能体整合至统一用户友好界面，重塑工作模式。通过自主选取所需工具与智能体完成复杂任务，提升生产力并加速成果交付。

工作原理

基于 IBM Granite 等经过微调的大语言模型 (LLM)， watsonx Orchestrate 通过智能推理与规划，实现跨 AI 智能体、Workday、Microsoft Outlook、Salesforce、Slack 等工具及人员的协同。系统智能引导用户选择正确工具、AI 智能体或领域专家，助力团队实现复杂工作流的自动化。

其强大引擎使 AI 智能体能够理解请求，并主动、自主地与业务数据及流程协作，确保高效推进工作。 直观的单一聊天界面集中了互动和洞察分析，降低了复杂性并提高了工作效率。 

 
轻松连接业务系统

轻松集成 Salesforce、Microsoft、SAP 等 80 多款领先企业应用程序，支持 Crew AI、LangGraph、Llama Index 等客户首选的开源框架。
更快实现投资回报率（ROI）

加速工作流程，消除瓶颈，并提高工作效率。这种效率使公司能够更快地取得成果，并获得更高的投资回报率。
整合智能体以优化工作流

融合定制与预构建智能体打造无缝体验，增强工作流整合效能并简化管理和运营
轻松部署

支持单云、多云、本地或混合环境即时部署。

功能

多智能体编排

协调多个智能体，基于上下文智能选取最佳操作、工具或工作流。多智能体协作助您简化复杂任务，消除瓶颈并加速工作进程。
统一的用户体验，不受工具限制  

在单一、精简的界面中访问 AI 智能体、业务应用程序和自动化工具，无需在多个系统之间切换。
更智能地发现工具和信息 

以自然语言与界面交互，以便在需要时快速访问所需内容并完成工作流程。  
多智能体编排

协调多个智能体，基于上下文智能选取最佳操作、工具或工作流。多智能体协作助您简化复杂任务，消除瓶颈并加速工作进程。
统一的用户体验，不受工具限制  

在单一、精简的界面中访问 AI 智能体、业务应用程序和自动化工具，无需在多个系统之间切换。
更智能地发现工具和信息 

以自然语言与界面交互，以便在需要时快速访问所需内容并完成工作流程。  
采取下一步行动

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