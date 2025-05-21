始终选用最优工具组合。多智能体协作让您可以在统一的平台调用各个领域的专业知识。构建 AI 智能体无缝协作的生态系统，赋能团队更智能高效地工作。
通过 watsonx Orchestrate 的多智能体编排功能，将预构建、定制及第三方智能体整合至统一用户友好界面，重塑工作模式。通过自主选取所需工具与智能体完成复杂任务，提升生产力并加速成果交付。
基于 IBM Granite 等经过微调的大语言模型 (LLM)， watsonx Orchestrate 通过智能推理与规划，实现跨 AI 智能体、Workday、Microsoft Outlook、Salesforce、Slack 等工具及人员的协同。系统智能引导用户选择正确工具、AI 智能体或领域专家，助力团队实现复杂工作流的自动化。
其强大引擎使 AI 智能体能够理解请求，并主动、自主地与业务数据及流程协作，确保高效推进工作。 直观的单一聊天界面集中了互动和洞察分析，降低了复杂性并提高了工作效率。
轻松集成 Salesforce、Microsoft、SAP 等 80 多款领先企业应用程序，支持 Crew AI、LangGraph、Llama Index 等客户首选的开源框架。
加速工作流程，消除瓶颈，并提高工作效率。这种效率使公司能够更快地取得成果，并获得更高的投资回报率。
融合定制与预构建智能体打造无缝体验，增强工作流整合效能并简化管理和运营
支持单云、多云、本地或混合环境即时部署。