与 Workday 集成
借助 IBM watsonx Orchestrate 集成Workday，您可以为所有人提供出色的招聘体验。
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Workday 集成的插图
让招聘更轻松

通过 Workday 与 IBM watsonx Orchestrate 的集成节省时间，以便您的企业能够专注于招聘和留住人才。
用例 寻找和培养候选人

借助 Oracle HCM 集成，Orchestrate 可以为空缺职位匹配候选人，与他们进行密集互动，让双方都满意，同时保持数据库井井有条。

人力资源

采用新的人才招聘方法，显著减少当今招聘中的挑战。更快找到候选人，将“人力”重新投入到人力资源中。

Workday 技能 只需简单的文本或单击，即可启动 Workday 集成提供的技能。IBM watsonx Orchestrate 可帮您快速找到合适的职位候选人。 候选人
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定制技能

通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 Slack 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序 和技能，让数字工作者专注于 对您最重要的用例。而且，使用 Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求 进一步自定义 Orchestrate。

欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档

 
安全性和访问权限

IBM watsonx Orchestrate 使用域、租户和用户凭证安全连接到客户的 Workday 实例。

与 Workday 的连接使用 Workday 集成系统用户。如果您还没有现成的集成系统用户，请与您公司的 Workday 管理员一起快速创建并配置集成系统用户。

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更多适合您的集成

IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的一系列广泛工具，赋予 Orchestrate 各种您常用的功能。

Microsoft Outlook

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Microsoft SharePoint

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