借助 Oracle HCM 集成，Orchestrate 可以为空缺职位匹配候选人，与他们进行密集互动，让双方都满意，同时保持数据库井井有条。
采用新的人才招聘方法，显著减少当今招聘中的挑战。更快找到候选人，将“人力”重新投入到人力资源中。
通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 Slack 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序 和技能，让数字工作者专注于 对您最重要的用例。而且，使用 Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求 进一步自定义 Orchestrate。
欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档。
IBM watsonx Orchestrate 使用域、租户和用户凭证安全连接到客户的 Workday 实例。
与 Workday 的连接使用 Workday 集成系统用户。如果您还没有现成的集成系统用户，请与您公司的 Workday 管理员一起快速创建并配置集成系统用户。
IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的一系列广泛工具，赋予 Orchestrate 各种您常用的功能。
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