当您陷入文书工作的泥潭时，很难找到并联系到符合条件的候选人。您最好将时间花在与申请人的一对一面试上，了解他们并确定他们是否合适。
借助 IBM watsonx Orchestrate™ 与 ThisWay Global 的集成，您可以专注于高价值活动，将过去很耗时的简单任务交给 Watson 处理。例如，让 Orchestrate 从 ThisWay Global 多元化的候选人库中挑选候选人，并联系他们安排面试。
1.69 亿不同候选人触手可及。
寻找被动候选人，发掘组织内的人才。
创造和发布新的工作机会以吸引顶尖人才。
根据您的标准，为您的空缺职位快速找到符合条件的候选人。
减少偏见，让组织更加多元化。
使用职位描述将候选人与您的空缺职位相匹配。快速寻找、评估和联系潜在候选人，鼓励他们申请您的空缺职位。
采用新的人才招聘方法，显著减少当今招聘中的挑战。更快找到候选人，将“人力”重新投入到人力资源中。
快速整理符合条件的多元化候选人名单，以便您可以优先为组织培养最优秀的人才，减轻招聘压力。
使用 ThisWay Global 集成，您可以根据自己的标准向 Orchestrate 询问候选人，并在几秒钟内收到最符合条件的候选人名单。根据需要细化和整理您的列表，并使用 watsonx Orchestrate 快速开始联系候选人。
候选人
IBM watsonx Orchestrate 使用客户的 OAuth 令牌，便于安全连接到 ThisWay Global AI 平台。您可以顺利使用 ThisWay Global 的技能为空缺职位寻找候选人。
使 Orchestrate 能够执行各种操作，例如发送邮件、安排会议、添加联系人等。
使 Orchestrate 能够处理职位描述、职位发布和候选人跟进，帮您找到最优秀的人才。
使 Orchestrate 能够创建帐户、竞销活动和联系人；跟踪潜在客户和销售机会；发起订单，等等。
使 Orchestrate 能够帮助创建和更新职位申请，以及管理候选人评估。
使 Orchestrate 能够自动执行警报、通知和其他重复性任务，以及汇总和简化审批。
使 Orchestrate 能够发送消息、跟进职位申请、共享日历等。
使 Orchestrate 能够共享列表、文件和会议，以便您与同事、合作伙伴和客户协作。
使 Orchestrate 能够将文件存储在云端、与协作者共享文件以及编辑文档、电子表格和简报。
使 Orchestrate 能够访问候选人、寻找和培养候选人、发布职位、获取申请信息和共享职位。
*即将推出