当您陷入文书工作的泥潭时，很难找到并联系到符合条件的候选人。您最好将时间花在与申请人的一对一面试上，了解他们并确定他们是否合适。

借助 IBM watsonx Orchestrate™ 与 ThisWay Global 的集成，您可以专注于高价值活动，将过去很耗时的简单任务交给 Watson 处理。例如，让 Orchestrate 从 ThisWay Global 多元化的候选人库中挑选候选人，并联系他们安排面试。