借助 Google Drive，您可以将所有员工记录存储在一个安全的地方。IBM watsonx Orchestrate 使用简单的人类语言命令让这些文件触手可及，让您可以即时访问所需的文档。
使用 Orchestrate，您可以将繁琐的工作（例如重新安排会议、跟踪关键事件、向列表中的每个人发送电子邮件）抛诸脑后，继续做自己最喜欢的工作。
通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 Slack 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序和技能，让数字工作者专注于对您最重要的用例。而且，使用 Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求进一步自定义 Orchestrate。
欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档。
IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的一系列广泛工具，赋予 watsonx 各种您常用的功能。
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Gmail
Google Drive
即将上线
Oracle HCM
Salesforce
SAP SuccessFactors
Slack
ThisWay Global
Workday