与 Microsoft Teams 集成
借助 IBM watsonx Orchestrate 的 Microsoft Teams 集成，简化团队沟通，加快完成任务列表
预约实时演示 查看定价选项
与 Microsoft Teams 集成
高效协作

了解 Microsoft Teams 和 IBM watsonx Orchestrate 如何帮助企业通过改善协作来解决新员工招聘等关键优先事项。
用例 人力资源

借助 Google Drive，您可以将所有员工记录存储在一个安全的地方。IBM watsonx Orchestrate 使用简单的人类语言命令让这些文件触手可及，让您可以即时访问所需的文档。

数字工作者

使用 Orchestrate，您可以将繁琐的工作（例如重新安排会议、跟踪关键事件、向列表中的每个人发送电子邮件）抛诸脑后，继续做自己最喜欢的工作。
Microsoft Teams 技能 请求 Orchestrate 启动 Microsoft Teams 集成提供的技能。使用 Microsoft Teams 的技能自动执行任务，与组织的关键部门进行无缝沟通，以便完成行动项目。 活动
  • 新消息
  • 最新消息
  • 已删除的消息
 频道
  • 创建频道
  • 检索频道
  • 更新频道
  • 删除频道
 聊天
  • 发送聊天消息
  • 检索聊天消息
 群组
  • 创建群组
  • 检索群组
  • 更新群组
  • 删除群组
 成员
  • 检索成员
  • 添加成员
  • 删除成员
 消息
  • 创建消息回复
  • 检索消息回复
  • 发送消息到频道
  • 检索消息
 所有者
  • 检索所有者
  • 设置所有者
  • 删除所有者
 工作组
  • 创建工作组
  • 检索工作组
  • 更新工作组
 用户
  • 检索用户
定制技能

通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 Slack 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序和技能，让数字工作者专注于对您最重要的用例。而且，使用 Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求进一步自定义 Orchestrate。

欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档
安全性和访问权限

IBM watsonx Orchestrate 使用安全的 OAuth2 身份验证连接到 Microsoft Teams，可确保您和您的数据安全。

 阅读文档
更多适合您的集成

IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的一系列广泛工具，赋予 watsonx 各种您常用的功能。

Microsoft Outlook

 Explore integration

Microsoft SharePoint

 Explore integration

Gmail

 Explore integration

Google Drive

 Explore integration

LinkedIn

即将上线

Oracle HCM

 Explore integration

Salesforce

 Explore integration

SAP SuccessFactors

 Explore integration

Slack

 Explore integration

ThisWay Global

 Explore integration

Workday

 Explore integration
采取下一步行动

有兴趣进一步了解 IBM watsonx Orchestrate？了解它如何为您的团队提供支持。

 预约实时演示 查看定价选项
更多探索方式 文档 支持 社区 合作伙伴 资源