使用基于自然语言的简单命令，Orchestrate 可以根据模板快速制作职位描述，让职位发布和现场申请社交化。团队可以花更多时间来了解优秀候选人，并缩短文书工作的时间。
Orchestrate 与 Sharepoint 的创意文件、模板和项目工作流程集成，因此人才招聘专业人员可以将琐碎的任务委托给他人，自己则专注于战略性任务和关系建设工作。Orchestrate 还可以访问 Sharepoint 的数据分析功能来帮助您提升分析水平。
通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 SharePoint 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序和技能，让数字工作者专注于对您最重要的用例。而且，使用 Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求进一步自定义 Orchestrate。
欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档。
IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的各种工具，赋予 Watson 您所依赖的功能。
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Microsoft Teams
Gmail
Google Drive
即将上线
Oracle HCM
Salesforce
SAP SuccessFactors
Slack
ThisWay Global
Workday