与 Microsoft SharePoint 集成
通过 Microsoft™ SharePoint 与 IBM watsonx Orchestrate 的集成，您将简化文件管理和协作，为您的团队腾出时间专注于更复杂的任务
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Watsonx orchestrate 与 sharepoint 集成插图
简化文件管理，减少耗时任务

当 IBM watsonx Orchestrate™ 与 Microsoft™ SharePoint 集成时，您可以自动执行基本和重复性任务，并专注于重要的工作。
用例 招聘

使用基于自然语言的简单命令，Orchestrate 可以根据模板快速制作职位描述，让职位发布和现场申请社交化。团队可以花更多时间来了解优秀候选人，并缩短文书工作的时间。

人才招募

Orchestrate 与 Sharepoint 的创意文件、模板和项目工作流程集成，因此人才招聘专业人员可以将琐碎的任务委托给他人，自己则专注于战略性任务和关系建设工作。Orchestrate 还可以访问 Sharepoint 的数据分析功能来帮助您提升分析水平。

Microsoft SharePoint 技能 无需在 Microsoft SharePoint 中手动移动文件，让 Orchestrate 为您完成即可。 文件
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 网站
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 用户
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定制技能

通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 SharePoint 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序和技能，让数字工作者专注于对您最重要的用例。而且，使用 Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求进一步自定义 Orchestrate。

欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档
安全性和访问权限

Orchestrate 使用安全的 OAuth2 身份验证连接到 Microsoft SharePoint，可确保您和您的数据安全。

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更多适合您的集成

IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的各种工具，赋予 Watson 您所依赖的功能。

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