借助 SAP SuccessFactors 集成，您的数字员工可以在招聘网站和招聘公告板上创建职位描述并发布职位申请，从而帮您腾出时间，让您可以专注于寻源和招聘中的人力工作。
IBM watsonx Orchestrate 承担招聘流程中的重复性任务，让您安心寻找顶尖人才，为您的组织创造价值。
借助 SAP SuccessFactors 集成，Orchestrate 可以帮您腾出时间来准备面试、与候选人会面并为未来的团队成员创造工作机会。
让 Orchestrate 自动处理繁琐的工作有助于简化工作，让您专注于招聘中的复杂任务。
将任务委托给 Orchestrate 后，您可以专注于寻找和雇用最适合的职位候选人。
让 Orchestrate 自动执行招聘和寻找候选人中的人工任务，这样您的团队就可以完成更多最重要的工作。
SAP SuccessFactors 集成附带了一些预先构建、可以立即使用的技能。
IBM watsonx Orchestrate 使用您的 OAuth 2.0 令牌提供与 SAP SuccessFactors 的安全无缝集成。OAuth 2.0 是一种基于 HTTP 的授权协议，代表资源所有者为第三方应用程序提供受保护资源的作用域访问权限。
IBM watsonx Orchestrate 集成了您每天最常用的工具，包括寻找候选人和应用程序跟踪软件。
使 Orchestrate 能够准备一份潜在候选人名单，根据自定义标准进行筛选，并鼓励各路人才快速申请。
使 Orchestrate 能够执行各种操作，例如发送邮件、安排会议、添加联系人等。
使 Orchestrate 能够处理职位描述、职位发布和候选人跟进，帮助您找到最优秀的人才。
使 Orchestrate 能够创建帐户、竞销活动和联系人；跟踪潜在客户和销售机会；发起订单，等等。
使 Orchestrate 能够帮助创建和更新职位申请，以及管理候选人评估。
使 Orchestrate 能够自动执行警报、通知和其他重复性任务，以及汇总和简化审批。
使 Orchestrate 能够发送消息、跟进职位申请、共享日历等。
使 Orchestrate 能够共享列表、文件和会议，以便您与同事、合作伙伴和客户协作。
使 Orchestrate 能够将文件存储在云端、与协作者共享文件以及编辑文档、电子表格和简报。
使 Orchestrate 能够寻找和培养候选人、发布职位、获取申请信息并共享职位。
*即将推出