管理销售流程可能非常耗时。但是，有了 IBM watsonx Orchestrate™ 来处理繁琐的任务，您可以专注于应该关注的地方：您与客户的关系。Orchestrate 易于设置，可以跨不同系统同步数据，并通过自动更新有价值的潜在客户情报来让销售团队随时了解情况。