与 Salesforce 集成
借助 IBM watsonx Orchestrate 的 Salesforce 集成，自动发掘潜在客户，减少花在重复性任务上的时间
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节省时间，因此您可以专注于客户层面

管理销售流程可能非常耗时。但是，有了 IBM watsonx Orchestrate™ 来处理繁琐的任务，您可以专注于应该关注的地方：您与客户的关系。Orchestrate 易于设置，可以跨不同系统同步数据，并通过自动更新有价值的潜在客户情报来让销售团队随时了解情况。
Salesforce 技能 Orchestrate 可自动执行与销售和客户相关的任务，利用 Salesforce 的技能带来更快的结果、提供更及时的跟进和建立更好的关系。 帐户
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定制技能

通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 SharePoint 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序和技能，让数字工作者专注于对您最重要的用例。而且，使用 Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求进一步自定义 Orchestrate。

欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档
安全性和访问权限

客户数据不仅对您的运营至关重要，还需要加以保护。IBM watsonx Orchestrate 可使用 OAuth2 身份验证安全连接到 Salesforce。使用唯一的用户名和密码登录 Salesforce 帐户，即可对 watsonx Orchestrate 进行授权。

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IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的各种工具，赋予 Watson 您所依赖的功能。

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