管理销售流程可能非常耗时。但是，有了 IBM watsonx Orchestrate™ 来处理繁琐的任务，您可以专注于应该关注的地方：您与客户的关系。Orchestrate 易于设置，可以跨不同系统同步数据，并通过自动更新有价值的潜在客户情报来让销售团队随时了解情况。
通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 SharePoint 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序和技能，让数字工作者专注于对您最重要的用例。而且，使用 Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求进一步自定义 Orchestrate。
欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档。
客户数据不仅对您的运营至关重要，还需要加以保护。IBM watsonx Orchestrate 可使用 OAuth2 身份验证安全连接到 Salesforce。使用唯一的用户名和密码登录 Salesforce 帐户，即可对 watsonx Orchestrate 进行授权。
IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的各种工具，赋予 Watson 您所依赖的功能。
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