通过 IBM watsonx Orchestrate™ 与 Microsoft Outlook 的集成，您可以减少来回反复协调会议的麻烦，几分钟内即可整理好电子邮件，并快速将消息发送给自定义列表中的人员。
在“大辞职潮”、严重技能短缺以及数据分析工具变得日益复杂之际，人才招聘可能充满了挑战。为您的员工提供必要的工具，让他们能更快找到候选人，并将“人力”重新投入到人力资源中。
在 Orchestrate 的帮助下，您可以将繁琐的工作抛在脑后，让您的数字员工重新安排会议、跟踪关键事件、向列表中的每个人发送电子邮件，这样您就可以专注于自己最喜欢的工作。
IBM watsonx Orchestrate 可使用 OAuth2 身份验证安全连接到 Microsoft Exchange 服务器或 Microsoft Outlook。使用唯一的用户名和密码登录 MS Exchange 帐户（在线网址），即可对 Orchestrate 进行授权。
IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的各种工具，赋予 Orchestrate 您所依赖的功能。
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