在“大辞职潮”、严重技能短缺以及数据分析工具变得日益复杂之际，人才招聘可能充满了挑战。为您的员工提供必要的工具，让他们能更快找到候选人，并将“人力”重新投入到人力资源中。

数字工作者

在 Orchestrate 的帮助下，您可以将繁琐的工作抛在脑后，让您的数字员工重新安排会议、跟踪关键事件、向列表中的每个人发送电子邮件，这样您就可以专注于自己最喜欢的工作。