借助 Google Drive，您可以将所有员工记录存储在一个安全的地方。Orchestrate 使用简单的人类语言命令让这些文件触手可及，让您可以即时访问所需的文档。
Orchestrate 可以访问存储的文件、打开文件进行编辑并共享文件，从而节省重复性工作的时间并提高人才招聘专业人员的工作效率，从而实现招聘更优秀人才，打造更佳的候选人体验。
通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 SharePoint 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序和技能，让数字工作者专注于对您最重要的用例。而且，使用 Watsonx Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求进一步自定义 Orchestrate。
欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档。
IBM watsonx Orchestrate 使用域、租户和用户凭证安全连接到客户的 Workday 实例。
与 Workday 的连接使用 Workday 集成系统用户。如果您还没有现成的集成系统用户，请与您公司的 Workday 管理员一起快速创建并配置集成系统用户。
IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的一系列广泛工具，赋予 Orchestrate 各种您常用的功能。
Microsoft Outlook
Microsoft SharePoint
Microsoft Teams
Gmail
Google Drive
即将推出
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