与 Google Drive 集成
Google Drive 与 IBM watsonx Orchestrate 配合使用可以处理更多工作
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Google Drive 集成的插图
井然有序和保障安全

通过 IBM watsonx Orchestrate™ 与 Google Drive 集成，您知道文件得到可靠备份和访问。
用例 人力资源

借助 Google Drive，您可以将所有员工记录存储在一个安全的地方。Orchestrate 使用简单的人类语言命令让这些文件触手可及，让您可以即时访问所需的文档。

人才招募

Orchestrate 可以访问存储的文件、打开文件进行编辑并共享文件，从而节省重复性工作的时间并提高人才招聘专业人员的工作效率，从而实现招聘更优秀人才，打造更佳的候选人体验。

Google Drive 技能 无需在 Google Drive 中手动移动文件，让 Orchestrate 为您完成即可。 评论
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定制技能

通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 SharePoint 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序和技能，让数字工作者专注于对您最重要的用例。而且，使用 Watsonx Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求进一步自定义 Orchestrate。

欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档
安全性和访问权限

IBM watsonx Orchestrate 使用域、租户和用户凭证安全连接到客户的 Workday 实例。

与 Workday 的连接使用 Workday 集成系统用户。如果您还没有现成的集成系统用户，请与您公司的 Workday 管理员一起快速创建并配置集成系统用户。

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更多适合您的集成

IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的一系列广泛工具，赋予 Orchestrate 各种您常用的功能。

Microsoft Outlook

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Microsoft SharePoint

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Microsoft Teams

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Gmail

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Google Drive

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LinkedIn

即将推出

Oracle HCM

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Salesforce

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SAP SuccessFactors

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Slack

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ThisWay Global

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Workday

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采取下一步行动

有兴趣进一步了解 IBM watsonx Orchestrate？了解它如何为您的团队提供支持。

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