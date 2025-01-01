AI 智能体不仅能响应需求，更能完成任务。它们基于业务逻辑精心构建，并由大型语言模型 (LLM) 提供动力，能够高效地完成任务、做出明智决策，并处理那些拖慢团队节奏的手动工作。每个智能体都能以高速、精准且灵活的方式运行，既能与团队紧密协作，也能独立承担任务。

借助 IBM watsonx Orchestrate，您可以利用现有工具自动处理人力资源员工请求、筛选销售线索或管理采购工作。在企业应用程序中部署预构建或自定义的智能体，将其与您的业务数据相连，并在关键领域拓展自动化应用。这就是 Agentic AI 系统，它能在特定情境下执行操作、推理任务并达成目标，且仅需极少监督。