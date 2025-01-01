AI 智能体不仅能响应需求，更能完成任务。它们基于业务逻辑精心构建，并由大型语言模型 (LLM) 提供动力，能够高效地完成任务、做出明智决策，并处理那些拖慢团队节奏的手动工作。每个智能体都能以高速、精准且灵活的方式运行，既能与团队紧密协作，也能独立承担任务。
借助 IBM watsonx Orchestrate，您可以利用现有工具自动处理人力资源员工请求、筛选销售线索或管理采购工作。在企业应用程序中部署预构建或自定义的智能体，将其与您的业务数据相连，并在关键领域拓展自动化应用。这就是 Agentic AI 系统，它能在特定情境下执行操作、推理任务并达成目标，且仅需极少监督。
利用业务领域专业知识和内置企业级逻辑，快速启动预构建的 AI 智能体。
通过单一、统一的界面，轻松控制和监控所有 AI 智能体。
将 AI 智能体融入团队现有的应用程序、工作流和系统中。
利用独立运行的 AI 智能体完成多步骤任务、安排工作和更新系统，全程无需人工提示。
无需繁琐设置，即可快速启用。IBM watsonx Agents 融合了特定领域专业知识、企业逻辑及应用程序整合能力，助您从首日起便实现人力资源、销售、采购等跨业务职能的工作自动化。