专业 AI 智能体，即装即用
使用预构建智能体，加速价值实现。Agentic AI 专为贴合您的工作方式而设计，能够思考、行动并适应，有效解决特定业务领域问题。
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插图：显示指向点的手指

借助 AI 智能体，为您的团队赋能

AI 智能体不仅能响应需求，更能完成任务。它们基于业务逻辑精心构建，并由大型语言模型 (LLM) 提供动力，能够高效地完成任务、做出明智决策，并处理那些拖慢团队节奏的手动工作。每个智能体都能以高速、精准且灵活的方式运行，既能与团队紧密协作，也能独立承担任务。

借助 IBM watsonx Orchestrate，您可以利用现有工具自动处理人力资源员工请求、筛选销售线索或管理采购工作。在企业应用程序中部署预构建或自定义的智能体，将其与您的业务数据相连，并在关键领域拓展自动化应用。这就是 Agentic AI 系统，它能在特定情境下执行操作、推理任务并达成目标，且仅需极少监督。
无需数月等待，几分钟内即可部署智能体

利用业务领域专业知识和内置企业级逻辑，快速启动预构建的 AI 智能体。
集中管理所有智能体

通过单一、统一的界面，轻松控制和监控所有 AI 智能体。
整合业务工具

将 AI 智能体融入团队现有的应用程序、工作流和系统中。
更智能地开展工作，减少人工干预

利用独立运行的 AI 智能体完成多步骤任务、安排工作和更新系统，全程无需人工提示。

即时可用的预构建特定领域智能体

无需繁琐设置，即可快速启用。IBM watsonx Agents 融合了特定领域专业知识、企业逻辑及应用程序整合能力，助您从首日起便实现人力资源、销售、采购等跨业务职能的工作自动化。

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人力资源 (HR)

通过连接人力资本管理 (HCM) 平台和票务工具的 AI 智能体，实现人力资源支持、招聘、入职、学习与发展、绩效管理和员工管理的全面自动化。IBM watsonx HR Agents 可自动、规模化地处理休假、工作调动和招聘外联等请求。

 深入了解 HR Agents
销售

利用 AI 智能体筛选销售线索、处理异议并生成内容，从而加速销售周期。IBM watsonx Sales Agents 可与您的 CRM 系统整合，以发掘潜在客户、通过洞察分析进行跟进，并助力销售人员做好准备，确保不错失任何机遇。

 深入了解 Sales Agents
采购

自动执行采购、签约、供应商评估和供应商管理任务。IBM watsonx Procurement Agents 可与 SAP Ariba 和 Coupa 等工具整合，以简化采购工作流，并基于供应商数据、政策和合同条款做出明智决策。

 深入了解 Procurement Agents
客户支持

跨所有渠道提供更快捷、更智能的自助服务。IBM watsonx Customer Care Agents 可根据您的业务数据，响应并解答客户咨询，同时按需升级问题。

 深入了解 Customer Care Agents
人力资源 (HR)

通过连接人力资本管理 (HCM) 平台和票务工具的 AI 智能体，实现人力资源支持、招聘、入职、学习与发展、绩效管理和员工管理的全面自动化。IBM watsonx HR Agents 可自动、规模化地处理休假、工作调动和招聘外联等请求。

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销售

利用 AI 智能体筛选销售线索、处理异议并生成内容，从而加速销售周期。IBM watsonx Sales Agents 可与您的 CRM 系统整合，以发掘潜在客户、通过洞察分析进行跟进，并助力销售人员做好准备，确保不错失任何机遇。

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采购

自动执行采购、签约、供应商评估和供应商管理任务。IBM watsonx Procurement Agents 可与 SAP Ariba 和 Coupa 等工具整合，以简化采购工作流，并基于供应商数据、政策和合同条款做出明智决策。

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客户支持

跨所有渠道提供更快捷、更智能的自助服务。IBM watsonx Customer Care Agents 可根据您的业务数据，响应并解答客户咨询，同时按需升级问题。

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采取后续步骤

了解如何借助 watsonx Orchestrate 提升生产力，并持续获取 IBM Agent 的最新更新。

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