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{带有内联链接的产品资源页面 wiki-description：页面描述即将发布}
体验

{简要而有说服力地在此处介绍“体验”资产。这应该始终是 1:1 的产品演示（也可以是优秀的概述级演示视频，只要视频不在任何其他页面上即可。请勿使用任何旧视频。如果没有可用内容，请跳过本节。}
计划

{可选介绍可以总结“计划”资源。专注于一项明确的客户福利。避免使用营销噱头。}

 {资源标题}

{“计划”部分在客户开始实现特定产品技术之前为其提供基本信息。}

 {资源标题}

{添加入门类型的文档和使产品与公司系统协同工作所需的文字信息。}

 {资源标题}

{包括系统要求、参考架构、文档、代码库；也可以使用网络直播、有关入门的演示视频。}

 {资源标题}

{在每个 eyebrow 中，包含一个或两个字词的通用内容类型标签（例如，“需求”、“网络直播”等）。}

 {资源标题}

{在每个标题中，使用资源的标题。如果资源标题太长或描述性不够，请写一个更好的标题。所有项目标题尽量使用相同的格式。}

 {资源标题}

{根据客户获取的内容描述资源。用动词开头以保持主动性（“观看”、“阅读”、“探索”）。为每个描述制作相同长度的副本。}
{标题汇总列表项} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述}
方法

{可选介绍可以总结“方法”资源。专注于一项明确的客户福利。避免使用营销噱头。}

 {资源标题}

{“方法”部分是关于与他人互动和访问资源以确定适合组织的正确方法，特别是在实施之前。}

 {资源标题}

{“方法”是在&quot;计划&quot;阶段获得更多帮助的一种方式。资源包括 IBM Garage、快速入门指南和 IBM Expert Labs（如可用）。}

 {资源标题}

{在每个 eyebrow 中，包含一个或两个字词的通用内容类型标签（例如，“指南”、“咨询”、“实验室”等）。}

 {资源标题}

{在每个标题中，使用资源标题。如果标题太长或不够清晰，请写一个更好的描述性标题。小节的所有项目标题尽量使用相同的格式。}

 {资源标题}

{用客户获取的内容描述资源。在每个描述中，考虑用动词开头以保持主动性（“观看”、“阅读”、“探索”）。}

 {资源标题}

{明确资源与正在讨论的产品的关系。在间隔允许的情况下包括更多详细信息。确保每个描述的副本长度相同。}
{标题汇总列表项} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述}
实践

{可选介绍可以总结“实践”资源。专注于一项明确的客户福利。避免使用营销噱头。}

 {资源标题}

{“实践”部分是关于在客户使用产品之前或客户开始使用产品时实践使用产品。将其视为技术性基本操作部分。}

 {资源标题}

{包括实践教程、演示、特定于某项功能的产品导览、与我们有关系的供应商提供的产品相关课程。}

 {资源标题}

{在每个 eyebrow 中，包含一个或两个字词的通用内容类型标签（例如，“产品导览”、“课程”、“教程”、“演示”等）。}

 {资源标题}

{在每个标题中，使用资源标题。如果标题太长或不够清晰，请写一个更好的描述性标题。小节的所有项目标题尽量使用相同的格式。}

 {资源标题}

{用客户获取的内容描述资源。在每个描述中，考虑用动词开头以保持主动性（“观看”、“阅读”、“探索”）。}

 {资源标题}

{明确资源与正在讨论的产品的关系。在间隔允许的情况下包括更多详细信息。确保每个描述的副本长度相同。}
{标题汇总列表项} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述}
探索

{可选介绍可以总结“探索”资源。专注于一项明确的客户福利。避免使用营销噱头。}

 {资源标题}

{“探索”部分让客户可以通过分析报告、白皮书、信息图、网络直播等方式探索产品、产品系列或产品通用域的业务效益}

 {资源标题}

{“探索”可能对销售人员有用，他们希望直接导向更多关于产品或其通用域趋势的信息，而不只是我们在概述和子页上提供的信息。}

 {资源标题}

{在每个 eyebrow 中，包含一个或两个字词的通用内容类型标签（例如，“分析报告”、“白皮书”、“信息图”等）。}

 {资源标题}

{在每个标题中，使用资源标题。如果标题太长或不够清晰，请写一个更好的描述性标题。小节的所有项目标题尽量使用相同的格式。}

 {资源标题}

{用客户获取的内容描述资源。在每个描述中，考虑用动词开头以保持主动性（“观看”、“阅读”、“探索”）。}

 {资源标题}

{明确资源与正在讨论的产品的关系。在间隔允许的情况下包括更多详细信息。确保每个描述的副本长度相同。}
{标题汇总列表项} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述} {另一个资源的活动描述}
采取下一步行动

{使用在概述页面后续步骤中显示的相同语言和 CTA。尽可能具体地说明从 CTA 按钮获得的价值。例如：“开始免费试用 IBM Watson Studio，或预约咨询 IBM 专家，讨论其如何推进您的特定业务需求。”}

{开始免费试用} {阅读数据表 (614 KB)}
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脚注

{1 报告标题，发布者，XXXX 年 XX 月}