{带有内联链接的产品资源页面 wiki-description：页面描述即将发布}
{可选介绍可以总结“计划”资源。专注于一项明确的客户福利。避免使用营销噱头。}
{“计划”部分在客户开始实现特定产品技术之前为其提供基本信息。}
{添加入门类型的文档和使产品与公司系统协同工作所需的文字信息。}
{包括系统要求、参考架构、文档、代码库；也可以使用网络直播、有关入门的演示视频。}
{在每个 eyebrow 中，包含一个或两个字词的通用内容类型标签（例如，“需求”、“网络直播”等）。}
{在每个标题中，使用资源的标题。如果资源标题太长或描述性不够，请写一个更好的标题。所有项目标题尽量使用相同的格式。}
{根据客户获取的内容描述资源。用动词开头以保持主动性（“观看”、“阅读”、“探索”）。为每个描述制作相同长度的副本。}
{可选介绍可以总结“方法”资源。专注于一项明确的客户福利。避免使用营销噱头。}
{“方法”部分是关于与他人互动和访问资源以确定适合组织的正确方法，特别是在实施之前。}
{“方法”是在"计划"阶段获得更多帮助的一种方式。资源包括 IBM Garage、快速入门指南和 IBM Expert Labs（如可用）。}
{在每个 eyebrow 中，包含一个或两个字词的通用内容类型标签（例如，“指南”、“咨询”、“实验室”等）。}
{在每个标题中，使用资源标题。如果标题太长或不够清晰，请写一个更好的描述性标题。小节的所有项目标题尽量使用相同的格式。}
{用客户获取的内容描述资源。在每个描述中，考虑用动词开头以保持主动性（“观看”、“阅读”、“探索”）。}
{明确资源与正在讨论的产品的关系。在间隔允许的情况下包括更多详细信息。确保每个描述的副本长度相同。}
{可选介绍可以总结“实践”资源。专注于一项明确的客户福利。避免使用营销噱头。}
{“实践”部分是关于在客户使用产品之前或客户开始使用产品时实践使用产品。将其视为技术性基本操作部分。}
{包括实践教程、演示、特定于某项功能的产品导览、与我们有关系的供应商提供的产品相关课程。}
{在每个 eyebrow 中，包含一个或两个字词的通用内容类型标签（例如，“产品导览”、“课程”、“教程”、“演示”等）。}
{在每个标题中，使用资源标题。如果标题太长或不够清晰，请写一个更好的描述性标题。小节的所有项目标题尽量使用相同的格式。}
{用客户获取的内容描述资源。在每个描述中，考虑用动词开头以保持主动性（“观看”、“阅读”、“探索”）。}
{明确资源与正在讨论的产品的关系。在间隔允许的情况下包括更多详细信息。确保每个描述的副本长度相同。}
{可选介绍可以总结“探索”资源。专注于一项明确的客户福利。避免使用营销噱头。}
{“探索”部分让客户可以通过分析报告、白皮书、信息图、网络直播等方式探索产品、产品系列或产品通用域的业务效益}
{“探索”可能对销售人员有用，他们希望直接导向更多关于产品或其通用域趋势的信息，而不只是我们在概述和子页上提供的信息。}
{在每个 eyebrow 中，包含一个或两个字词的通用内容类型标签（例如，“分析报告”、“白皮书”、“信息图”等）。}
{在每个标题中，使用资源标题。如果标题太长或不够清晰，请写一个更好的描述性标题。小节的所有项目标题尽量使用相同的格式。}
{用客户获取的内容描述资源。在每个描述中，考虑用动词开头以保持主动性（“观看”、“阅读”、“探索”）。}
{明确资源与正在讨论的产品的关系。在间隔允许的情况下包括更多详细信息。确保每个描述的副本长度相同。}