{可选介绍可以总结“方法”资源。专注于一项明确的客户福利。避免使用营销噱头。}

{通用内容类型标签} {资源标题} {“方法”部分是关于与他人互动和访问资源以确定适合组织的正确方法，特别是在实施之前。}

{通用内容类型标签} {资源标题} {“方法”是在"计划"阶段获得更多帮助的一种方式。资源包括 IBM Garage、快速入门指南和 IBM Expert Labs（如可用）。}

{通用内容类型标签} {资源标题} {在每个 eyebrow 中，包含一个或两个字词的通用内容类型标签（例如，“指南”、“咨询”、“实验室”等）。}

{通用内容类型标签} {资源标题} {在每个标题中，使用资源标题。如果标题太长或不够清晰，请写一个更好的描述性标题。小节的所有项目标题尽量使用相同的格式。}

{通用内容类型标签} {资源标题} {用客户获取的内容描述资源。在每个描述中，考虑用动词开头以保持主动性（“观看”、“阅读”、“探索”）。}