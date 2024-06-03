



借助 IBM® watsonx Code Assistant for Enterprise Java Applications，组织可简化并加快其 Java 应用程序生命周期，并通过自动化和生成式 AI 驱动的代码生成、代码解释与测试生成功能提高开发人员的工作效率。



应不断地增强、升级 Java 应用程序并实现其现代化，这是所有企业的数字化转型和混合云战略中的关键一环。但是，这一过程向来就极具挑战性，尤其是对于那些庞大、文档不全且技术债务负担沉重的现有应用程序。



通过利用生成式 AI 和自动化的强大功能，组织便有机会大幅降低开发团队开发企业 Java 应用程序的成本和风险，并缩短实现价值的时间。