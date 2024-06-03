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利用生成式 AI 和自动化来加快 Java 应用程序生命周期

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概述



借助 IBM® watsonx Code Assistant for Enterprise Java Applications，组织可简化并加快其 Java 应用程序生命周期，并通过自动化和生成式 AI 驱动的代码生成、代码解释与测试生成功能提高开发人员的工作效率。

应不断地增强、升级 Java 应用程序并实现其现代化，这是所有企业的数字化转型和混合云战略中的关键一环。但是，这一过程向来就极具挑战性，尤其是对于那些庞大、文档不全且技术债务负担沉重的现有应用程序。

通过利用生成式 AI 和自动化的强大功能，组织便有机会大幅降低开发团队开发企业 Java 应用程序的成本和风险，并缩短实现价值的时间。

利用生成式 AI 和自动化为现代应用程序提供支持
优势 提高开发人员工作效率

通过自动执行重复性任务并提供切实可行的洞察，watsonx Code Assistant 可提高开发人员工作效率，让团队能够更加专注于扩展 Java 应用程序以及推动创新。

 提高代码质量和可管理性

自动化测试和验证有助于确保代码更改的准确性，同时最大限度地降低任务关键型应用程序的中断风险。

 简化应用程序现代化

无论是升级 Java 代码，还是将企业 Java 应用程序改造为更轻量、更灵活和更高效的现代化运行时，watsonx Code Assistant 均可通过自动化和生成式 AI 驱动的协助来加快应用程序现代化生命周期。
功能
了解 通过使用生成式 AI 来总结应用程序的关键功能、服务和依赖关系，浏览并深入了解复杂的代码结构。
计划 接收一份规定计划，其中介绍了对应用程序进行升级、现代化或增强所需执行的变更，还包括对复杂性和所需开发工作量的详细评估。
转换 使用自动化快速实现代码与配置更改。利用生成式 AI 协助来转换代码，从而解决更复杂的问题。使用生成式 AI 自动记录您的应用程序与代码更改。
验证 导入现有单元测试，并使用生成式 AI 来创建有助于维护关键应用程序功能的新测试。
用例 Java 开发

使用生成式 AI 代码建议、解释和测试来增强和开发新的 Java 应用程序。

 Java 代码升级

确定升级 Java 代码所需执行的变更，自动应用修复，并使用生成式 AI 来转换 Java 代码。

 运行时现代化

分析您的 Java 应用程序运行时，并将其改造为更轻量、更灵活和更高效的现代化运行时。
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