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BI Assistant

您的人工智能驱动业务分析师兼顾问

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为普通业务用户提供非凡的分析能力

IBM® watsonx BI Assistant 能够在几秒钟内回答您的业务问题，指导您做出最具影响力的决策。

了解发生了什么、为什么、可能会发生什么以及您能做些什么。watsonx BI Assistant 通过其清晰的分步式推理方式，为每一位业务用户提供洞察分析，以思考速度制定自信决策。

提出您的问题，获取答案，并立即探索深入见解。
博客：watsonx BI Assistant

宣布发布 IBM 的最新款 AI 助手产品
优势 为何选择 watsonx BI Assistant？ 加入等候名单，我们会在 watsonx BI Assistant 发布时联系您 更快获取洞察成果

使用自然语言提问，并通过简单直观的界面获取答案。无需复杂的仪表板。

 更深入地了解数据

挖掘趋势、了解原因、预测未来结果并获得可行策略。

 更自信地采取行动

通过集中式指标目录的单一可信信息源，享受世界一流的治理功能、透明度和安全保障。

2024 年 Gartner 预测 ：人工智能将如何影响分析用户

AI 在分析中的新角色。查看 Gartner 的主要结论。

 获取报告
功能列表 开放式无头指标目录

重复使用其他平台的指标，包括跨多个分析应用程序的数据构建工具 (DBT) 和 IBM® Cognos Analytics。

 高级数据可视化交互

通过会话式图形交互，定制数据可视化的外观和感觉。

 已治理数据与人工智能 (AI)

IBM watsonx 的支持下，协助确保所有 AI 工作流程均具备世界一流的治理能力、可信模型和透明度。

 语义自动化

自动化数据分析、业务术语匹配和数据建模。
功能 AI 驱动型分析

获取洞察分析，不仅可以诊断发生了什么，还可以预测结果，并制定下一步行动。

 透明化推理

信任洞察分析，以及能够清楚展示如何得出答案的逐步披露。

 个性化指标

跟踪最重要的指标，并获取业务运行状况的每日摘要。

 智能预警

主动发出警报，通知您关键变更或趋势，并建议可采取的行动。

 数据故事

通过可视化和会话内容生成的故事，轻松传达您所了解到的内容。

 融入您的工作环境

直接在 Slack 和 Microsoft Teams 中工作，并简化协作。

用例

了解如何利用 watsonx BI Assistant 服务于您的行业用例

市场营销 快速解决试用转化率下降问题 您收到销售潜在客户减少 40% 的提示。watsonx BI Assistant 发现，试用转化率下降了 50%，并突出显示了表现更好的资产。您指示网络团队更换试用版，并开始探索为什么用户在试用阶段停滞不前。
销售 及时调整销售计策，实现收入目标 尽管销售潜在客户增加了 5%，但预计收入仍少 100 万美元。watsonx BI Assistant 确定这是由于胜率降低 15% 造成的，并建议采用新的“立即购买”优惠，实现收入目标。
运营 主动管理库存和供应，以便实现利润最大化 您收到预警，库存短缺影响了 5 个最大客户的订单。watsonx BI Assistant 确认这种趋势并非异常，并透露这些短缺导致了 300 万美元的收入损失和 20 万美元的罚款。您需要调整交货计划，并重新评估供应计划。
财务 利用战略洞察加速收入增长 您正在准备和总经理会面？询问 watsonx BI Assistant 按产品和市场划分的收入明细。报告显示，一种产品出人意料地增长了 10%，欧洲、中东和非洲市场增长了 15%。您建议将资源重新分配到这些增长领域。
购买方式

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我们将与您保持沟通，提供相关资源，并在您的业务分析师和顾问有空时与您联系。

 
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采取后续步骤

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