watsonx Assistant 是一个用户友好平台，为非技术型行业用户提供构建个性化 AI 聊天机器人所需的一切，无需编写代码。
由 IBM watsonx Assistant 提供支持的聊天机器人不仅可以聊天，还可以跨数字和语音通道提供快速、准确的答案，并能利用机器人流程自动化以及与业务系统的后端集成，完成复杂交易。
watsonx Assistant 以大型语言模型 (LLM) 为基础，具有开箱即用的自然语言处理功能，可以解决人类交流的混乱本质，并防止对话陷入令人沮丧的死胡同。
探索基本操作文档，了解从智能对话机器人的基础知识，到使用聊天机器人学习路径创建您自己的应用程序。
获取有关聊天机器人开发的常见问题的答案以及了解更多信息的链接。
聊天机器人可用于提供客户服务支持，并通过模拟人与人之间的对话，将用户与他们所需的服务或信息联系起来。
聊天机器人及其构建器可以理解和处理用户的字词或短语，并给出答案。聊天机器人提供回复时，能结合预定义脚本和机器学习应用程序。
您可以在 30 分钟内学会使用该产品，并构建您的第一个主题。
通过您的助手中的“集成”选项卡，可以将 JavaScript 片段复制并粘贴到您现有网站的 HTML 中。这样操作可在所需页面上创建一个完全可定制的 Web 窗口小部件。您还可以将 watsonx Assistant 集成到 Slack、WhatsApp、Facebook Messenger、Amazon Alexa、社交媒体渠道和 CRM 系统中。当然，我们的聊天机器人 API 也可以与其他 Watson API 集成。
您可以开始使用 watsonx Assistant 构建引人入胜的聊天机器人，无需任何代码。然而，聊天机器人开发平台可以使用 Python 或 JavaScript 等编程语言。
用于构建聊天机器人与用户对话的组件。“对话”(Dialog) 让用户清楚地了解聊天机器人要做什么，让聊天机器人定义用户意图，并提供预先编写的回复。
用户输入聊天机器人任何内容，然后据此推测意图。如果用户输入“你们的营业时间是什么?”，则整个句子就是一个话语。
聊天机器人使用自然语言处理 (NLP)。自然语言处理使您的机器人能够阅读文本、聆听和解释语音、衡量情绪，并确定哪些部分重要。
您可以免费开始使用我们的 Lite 计划，也可以探索我们的 Plus 和 Enterprise 计划，增强您的聊天机器人的功能。
聊天机器人和虚拟代理之间的主要区别，在于聊天机器人无法学习。聊天机器人可以提供清晰的预先写好的答案，但像 watsonx Assistant 这样的虚拟代理则使用 AI 来诠释问题，并确定用户真正需要了解的内容。
聊天机器人可以通过分析您提供的数据集，以及与您的用户的对话来学习。聊天机器人也可以通过让人类对系统加以编辑来学习。在大多数情况下，两者都需要。
聊天机器人通常与客户支持和客户体验联系在一起。IBM 客户在一系列用例中使用了聊天机器人，包括与客户互动以提供客户自助服务、自动化后端流程、优化工作流程等。
是的，您可以使用此 Wordpress 插件（ibm.com 外部链接）。只需几分钟，您就可以训练 watsonx 回答常见问题、提供有用信息，并帮助客户浏览您的网站。
watsonx Assistant 使用机器学习和意图识别算法，了解如何准确回答最终用户的问题。处于 watsonx Assistant 核心的人工智能，旨在正确识别现实世界交互中无数的意图排列。简而言之，我们设计的 watsonx Assistant 易于训练，并能准确识别用户需求。
您可以通过任何渠道（例如电话、SMS、Slack 等）部署 watsonx Assistant。添加短信集成，您的助理就可以与您的客户交换消息。您可以在此处了解如何操作，并观看演示设置过程视频，还请参阅 IBM Watson 应用社区中的手机和 SMS 集成。