由 IBM watsonx Assistant 提供支持的聊天机器人不仅可以聊天，还可以跨数字和语音通道提供快速、准确的答案，并能利用机器人流程自动化以及与业务系统的后端集成，完成复杂交易。

watsonx Assistant 以大型语言模型 (LLM) 为基础，具有开箱即用的自然语言处理功能，可以解决人类交流的混乱本质，并防止对话陷入令人沮丧的死胡同。