IBM watsonx Assistant 提供从测试到部署的全生命周期管理，帮助您的团队大规模开发优势人工智能聊天机器人，而不会干扰您的实时频道。使用 IBM watsonx Assistant 在单个实例中管理所有 AI 助手和环境并增强机器人开发流程：
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更新您的助手，而不必担心会覆盖以前的消息传递版本。您可以在聊天机器人平台中查看完整的版本历史记录。因此，如果发现错误，您便可快速恢复为之前的最佳版本。创建智能聊天机器人的增量更新，以便您的机器人开发者可以尝试打造最佳的客户体验和会话流程。
您可以在单个界面中构建、测试、部署聊天机器人的多个消息传递版本，而无需在不同实例之间来回跳转。消除维护多种资源所产生的成本。您的团队在构建虚拟助手时，可在单个助手中创建不同的环境，从而简化聊天机器人的开发流程。在草稿和上线阶段之间，最多可添加三个测试环境，实现测试到部署的线性流程。
访问控制可在智能聊天机器人开发过程中实现密切协作。为个人或组的每个测试环境设置不同权限，同时将草稿环境中的聊天机器人作者与实时环境中的客户端生产部署进行明确分离。
您无需使用 watsonx Assistant 的聊天机器人解决方案来维护单独的测试流程。公共 API 可实现与现有测试和 CI/CD 流水线的无缝集成。获取并列出所有版本，然后在不同环境中推广 - 通过自动化为您节省时间和预算，同时改善客户体验。