您可以在单个界面中构建、测试、部署聊天机器人的多个消息传递版本，而无需在不同实例之间来回跳转。消除维护多种资源所产生的成本。您的团队在构建虚拟助手时，可在单个助手中创建不同的环境，从而简化聊天机器人的开发流程。在草稿和上线阶段之间，最多可添加三个测试环境，实现测试到部署的线性流程。