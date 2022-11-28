根据 G2 Crowd、IDC 和 Gartner 的评估，IBM 的 watsonx Assistant 是该领域最优秀的政务聊天机器人构建者之一，具有领先的自然语言处理 (NLP) 和集成功能。

我们的增强型意向检测模型比以前的模型更快、更准确，将传统的机器学习、迁移学习和深度学习技术合并在一个在运行时具有高度响应能力的内聚模型中。根据一项研究（ibm.com 外部链接），此模型也比 IBM 主要竞争对手的模型更准确，比 Google Dialogflow 高 5.6%，比 Microsoft LUIS 高 14.7%。

我们的模型不仅超越了竞争对手，而且 IBM 的 watsonx Assistant 使我们能够非常轻松地开始使用大量资源，例如模板、一键集成、指导教程、SME 等。IBM watsonx Assistant 能自动调整，适应居民需求。