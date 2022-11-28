通过采用积极主动、响应迅速的沟通方式，与市民建立更稳固的关系。IBM watsonx Assistant 能够利用生成式 AI 助手实现顺畅无阻的自助服务，提升市民体验。
得克萨斯州奥斯汀市能够在短短一周内部署 watsonx Assistant，满足公众对疫情相关信息的 24/7 全天候访问需求。
伦敦雷德布里奇区报告称，圣诞节期间聊天机器人的用户满意度为 95%。
watsonx Assistant 聊天机器人每月为新泽西州处理 6,200 次电话呼叫，相当于节省 800 了多个小时的时间。
新泽西州通过快速避免停电，让居民轻松取暖。一个月自动处理 6,200 次电话呼叫。
名为 Ava 的 AI 聊天机器人，每月 3,000 次帮助回答客户问题，并预测公交车到达时间，腾出了部门员工的时间。
watsonx Assistant 在第一个月就在没有人工干预的情况下，处理了约 70% 的对话，让员工无需直接处理问询。
根据 G2 Crowd、IDC 和 Gartner 的评估，IBM 的 watsonx Assistant 是该领域最优秀的政务聊天机器人构建者之一，具有领先的自然语言处理 (NLP) 和集成功能。
我们的增强型意向检测模型比以前的模型更快、更准确，将传统的机器学习、迁移学习和深度学习技术合并在一个在运行时具有高度响应能力的内聚模型中。根据一项研究（ibm.com 外部链接），此模型也比 IBM 主要竞争对手的模型更准确，比 Google Dialogflow 高 5.6%，比 Microsoft LUIS 高 14.7%。
我们的模型不仅超越了竞争对手，而且 IBM 的 watsonx Assistant 使我们能够非常轻松地开始使用大量资源，例如模板、一键集成、指导教程、SME 等。IBM watsonx Assistant 能自动调整，适应居民需求。
watsonx Assistant 将控制权交到居民手中，让他们能够回答自己的基本问询，并学会如何使用您的产品或服务中的各种功能。这可以大规模推广，让您的人力资源专注于处理优先级更高的业务。
当居民确实需要人工干预时，watsonx Assistant 会使用智能人工客服转接功能，确保将居民准确地转接到合适的人员。借助 watsonx Assistant，居民可以就必要的相关数据进行人工交互，以快速解决问题。这意味着大众可以更快、更有效地获得所需服务，而不会因长时间等待和错误的呼叫转接而感到不满。
利用 watsonx Assistant，无需开发人员。这一直观平台通过易用的拖放界面和最低的运营成本，帮助您在几分钟内启动并运行。轻松定制您的聊天机器人，使其符合您的视觉形象，然后通过简单的剪切和粘贴操作，将其直观地嵌入到您的网站或移动应用程序。watsonx Assistant 内置 IBM 安全性、可扩展性和灵活性，能够理解任何书面语言，且专为安全可靠的全球部署而设计。立即启用，让您的团队能够更好地服务选民、提升效率并实现成本节约，让政府办事更加高效、有效，且无需聘请专家。
是的，您可以通过部署到 Facebook Messenger、Intercom、Slack、Twilio 短信、WhatsApp、Hubspot、Wordpress 等应用程序，为您的市民提供全渠道体验。我们的无缝集成可以在呼叫者需要时将其转接至您的电话和交互式语音应答 (IVR) 系统。
居民在需要帮助时会向州和地方政府求助，而呼叫中心通常是第一站。无论是面对自然灾害、迅速蔓延的疫情，还是仅寻求如何支付账单的指导，若聊天机器人技术可以立即提供服务，那就不应该让居民非得等待数分钟与人工客服交谈。而且，通常在出现意外紧急事件，人们迫切需要指导的情况下，通话量会激增。
IBM watsonx Assistant 使用自然语言处理 (NLP)，将居民互动提升到独特的对话高度。IBM 先进的人工智能技术，可轻松利用丰富的保险系统数据，通过强大的主题理解和 AI 驱动的智能搜索，在合适的时间提供正确的答案，并将更复杂的呼叫转接到适当的人工客服。