客服人员是您最宝贵的资源。遗憾的是，他们需要耗费大量时间在多个系统或文档中寻找答案。AI 可以自动处理那些耗费大量宝贵时间的重复性请求，同时帮助客服人员应对复杂的客户问题。

watsonx Assistant 利用 AI 的力量，获取洞察分析并将相关信息提供给客服人员，帮助他们更快、更自信地响应客户的问询。

watsonx Assistant 提供：

•跨参与渠道和后端系统的无缝集成可通过 Web 或移动聊天自动响应，还可以从您的数据库或 CRM 中提取信息，甚至能够学习最佳客服以往的交互经验。

•一流的 Natural Language Understanding (NLU) 和自然语言处理 (NLP) 有助于实时识别客服和客户的意向、实体和情绪。

•生成式 AI 功能可根据公司文档提供可靠的响应，并在客服询问之前提供有关后续步骤的信息。

