客服人员是您最宝贵的资源。遗憾的是，他们需要耗费大量时间在多个系统或文档中寻找答案。AI 可以自动处理那些耗费大量宝贵时间的重复性请求，同时帮助客服人员应对复杂的客户问题。
watsonx Assistant 利用 AI 的力量，获取洞察分析并将相关信息提供给客服人员，帮助他们更快、更自信地响应客户的问询。
watsonx Assistant 提供：
•跨参与渠道和后端系统的无缝集成可通过 Web 或移动聊天自动响应，还可以从您的数据库或 CRM 中提取信息，甚至能够学习最佳客服以往的交互经验。
•一流的 Natural Language Understanding (NLU) 和自然语言处理 (NLP) 有助于实时识别客服和客户的意向、实体和情绪。
•生成式 AI 功能可根据公司文档提供可靠的响应，并在客服询问之前提供有关后续步骤的信息。
将最佳客服的专业知识和指导扩展到客户与客户服务中心的每一次互动。watsonx Assistant 可以“监听”支持对话以获取上下文相关信息，同时根据讨论中的意向、实体和客户情绪主动向智能顾问提供实时帮助。
有时，即使是专家也需要一些帮助。通过将 watsonx Assistant 连接到您的后端系统和组装知识库，客服中心的客服可以参与业务流程，或从大量现有文档或聊天日志中快速提取洞察分析，而这一切都通过自然对话来实现。
分析呼叫量、客服绩效摘要，并找出客户交互和工作负载中的趋势，从而优化联络中心的绩效和效率。通过将信息嵌入现有支持渠道（例如 Intercom），有效培训和支持新的客服人员，从而加快入职过程。利用自动化来提供建议并自主管理简单的任务，以提高客户满意度。
查看 watsonx Assistant 对企业产生重大影响的客户成功案例。
现在，自动化辅助与人为干预实现了无缝融合。借助 watsonx Assistant，RBS（现为 NatWest）构建了数字助理，通过更快地解决问题来提高客户参与度，并将客服的对话时间缩短了 20%。
客户在几秒钟内即可收到响应，而无需等待数分钟。Brazilian bank Bradesco 正在通过 watsonx Assistant 为其 6500 万客户提供个性化关注。响应时间从 10 分钟缩短至几秒钟。
现在，专家服务的速度提升了 60%。Crédit Mutuel 正在利用 watsonx Assistant 构建其专业化客服中心。他们加快了工作流程，让客户顾问能够解决更细微的问题。