通过增强专家团队执行风险评估并提供更快捷的客户服务，加快保险流程。
如果您可以花更少的时间用于处理大量的保险产品、精算和客户端信息，而将更多的时间花在提供更好的风险评估和推动客户成果上，怎么样？IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的承保人、索赔处理人、客户服务代理和精算师更快地从保险文件、客户和公共数据中找到答案和洞察。这样一来，便可实现更快的业务成果转化、满意的客户以及更快乐的员工。
借助文档中的洞察自动执行并加速金融市场行业流程。
如果您可以花更少的时间用于整理行业和公司分析，而将更多的时间花在为客户提供最佳投资指导上，会怎么样？IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的控制分析人员、股票经纪人和财富管理专业人员自动搜索大量文档和公共数据。它们会产生富有意义的洞察。您可以更快地获取相关解答，从而做出更好的业务决策。
通过增强专家团队来找到隐藏在业务文档中的答案和洞察，加快银行流程。
如果您可以快速完成审计、会计、贷款和信贷处理，而不必花时间搜索大量文档，会怎么样？IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP)，帮助银行业更快获取相关答案和洞察，加速决策制定并改善客户体验。
通过增强专家团队来更快地找到答案和洞察，加快法律和合同管理。
如果您可以花更少的时间研究案例信息，而将更多的时间花在解决法律问题上，会怎么样？IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的律师和控制专家自动搜索大量文档和公共数据。您可以更快地获取相关解答，增加收入并改善客户服务。
自动执行并加速生命科学行业流程。
用于文档洞察的人工智能 (AI) 可帮助生命科学行业更快地推动发现。通过从大量文档和数据中揭示有意义的洞察，生命科学员工可以自动执行通过文档和数据的搜索流程，更高效地工作并提供更好的解决方案。
通过文档中的自动化洞察来增强流程。
用于文档洞察的人工智能 (AI) 可帮助医疗保健和公共部门行业快速有效地与居民沟通。通过从大量文档和数据中揭示有意义的洞察，行业领导者可以增强和简化流程，设计有助于人们保持健康和安全的数字系统。
自动执行、加速和验证体育和娱乐活动中的数据，以增强观众体验。
人工智能 (AI) 帮助体育和娱乐行业为观众提供他们可以信任的数字。通过从大量数据中揭示有意义的洞察，体育和娱乐行业可以自动执行搜索历史信息的流程，提供更快、更准确的信息，以打造更好的观众体验。