如果您可以花更少的时间用于处理大量的保险产品、精算和客户端信息，而将更多的时间花在提供更好的风险评估和推动客户成果上，怎么样？IBM Watson® Discovery 使用自然语言处理 (NLP) 来帮助您的承保人、索赔处理人、客户服务代理和精算师更快地从保险文件、客户和公共数据中找到答案和洞察。这样一来，便可实现更快的业务成果转化、满意的客户以及更快乐的员工。