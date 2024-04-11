将 Fortran 与 IBM z/OS 上的语言环境配合使用
IBM z/VM 的 Fortran 示例
在单个程序中执行矢量和并行处理以及标准顺序（串行）处理。
包括 I/O 和其他针对 IBM z/OS 平台的增强功能。
符合语言标准和扩展。
IBM VS FORTRAN 优化标量处理，实现高串行程序性能；在 IBM ES/3090® Vector Facility 上提供矢量处理，在 ES/9000® Vector Facility 上提供扩展处理以增强矢量性能；针对 IBM 多处理硬件上的应用程序，支持自动并行和显式并行语言。
IBM VS FORTRAN 支持 I/O 数据条带化，以便在 z/OS® 上更快地执行顺序 I/O。z/OS 用户可以逐个单元指定要使用的 I/O 缓冲区数量。使用 IBM DFSMS 1.1 或更高版本，库 I/O 例程可使用并维护 225 个缓冲区，并且缓冲区存储量高于 16 MB。IBM VS FORTRAN 还为 z/OS 提供虚拟数据支持。
VS FORTRAN 符合 FORTRAN 77 语言标准。它提供了与 IBM RS/6000® XL FORTRAN 语言的扩展兼容性，以改进跨平台和主机工作站协作。IBM VS FORTRAN 包括对 FORTRAN 的行业标准扩展，提供多供应商兼容性。此外，还支持扩展精度（64 位）整数。
VS FORTRAN 可在 MVS 和 z/VM 上运行。
对于 MVS 环境（MVS/ESA、OS/390、z/OS），最低软件要求是 MVS/ESA 版本 4 和 MVS/ESA DFP 版本 3 或更高版本。当前操作系统是 z/OS。
对于 VM 环境（VM/ESA、z/VM），最低软件要求是 VM/ESA 版本 1.0 或更高版本。当前操作系统是 z/VM。在硬件方面，IBM VS Fortran 可在任何支持该软件的硬件上运行。当前硬件是 zSeries® 服务器。
讨论了基本的 VS FORTRAN 版本 2 系统和机器要求以及虚拟和 DASD 存储要求。