FORTRAN 是面向涉及数学计算和其他数值操作的应用程序而开发的编程语言。特别适合科学和工程应用。



IBM VS FORTRAN 编译 FORTRAN 代码以生成适用于 IBM z/OS® 和 IBM z/VM® 平台的高效应用程序。它包括一个编译器、一个库和交互式调试工具。



VS FORTRAN 提供丰富的语言功能、高度优化的编译器、向量和并行支持以及编程辅助工具。交互式调试工具灵活高效,用于监视和测试 VS FORTRAN 程序的运行。