VS FORTRAN 可在 MVS 和 z/VM 上运行。

对于 MVS 环境（MVS/ESA、OS/390、z/OS），最低软件要求是 MVS/ESA 版本 4 和 MVS/ESA DFP 版本 3 或更高版本。当前操作系统是 z/OS。

对于 VM 环境（VM/ESA、z/VM），最低软件要求是 VM/ESA 版本 1.0 或更高版本。当前操作系统是 z/VM。在硬件方面，IBM VS Fortran 可在任何支持该软件的硬件上运行。当前硬件是 zSeries® 服务器。

讨论了基本的 VS FORTRAN 版本 2 系统和机器要求以及虚拟和 DASD 存储要求。