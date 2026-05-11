IBM® Cloud VPN for VPC

安全访问 IBM Cloud VPC

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通过安全盾牌在笔记本电脑、云端和数据库之间流动的数据的插图。

通过 VPN 实现与 VPC 的安全连接

IBM Cloud VPN for VPC 支持在 IBM Cloud VPC 与客户的远程位置（如本地部署或其他云环境）之间建立加密的 IPsec 隧道。支持两种类型的站点到站点 VPN。基于策略的 VPN 使用静态路由处理固定流量，而基于路由的 VPN 配合 BGP 实现更动态和可扩展的路由。

客户端 VPN 通过使用标准 OpenVPN 客户端，为个人用户提供对 IBM Cloud VPC 资源的安全远程访问，无需暴露公共端点。

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受众

女人站在多个显示器前

云开发人员

“我需要安全、灵活地访问 IBM 服务，无论是在本地部署中还是在云上。IBM Cloud 专用网络内的控制和数据保护能力滴水不漏。”

 
服务器机房前的男人

网络安全架构师

“我的角色要求在混合环境中建立安全、可扩展的连接。我需要加密隧道、细粒度访问控制，以及一个易于管理的有弹性、合规解决方案。”

优势

连接性图示
加速混合整合

快速统一云和本地部署环境，简化运营并降低设置复杂度。

 
同事一起工作的插图
为远程团队提供安全访问

借助可信 VPN 技术保护对云资源的访问，让您的团队能从任意位置安全地工作。
代表保护网络的挂锁示意图
安全流量路由

在您的本地部署网络和 IBM Cloud VPC 之间建立安全的加密 VPN 隧道，确保传输期间数据的机密性和完整性。
访问控制插图
精细访问控制

您可以控制谁能访问云架构中的哪些内容，保护敏感区域并限制不必要的访问。
一名男子站在屏幕前监控数据的插图
完全托管且始终在线

IBM Cloud 负责设置、监控和维持正常运行，为您提供可靠的服务，而无需您自行管理。
连接性图示
加速混合整合

快速统一云和本地部署环境，简化运营并降低设置复杂度。

 
同事一起工作的插图
为远程团队提供安全访问

借助可信 VPN 技术保护对云资源的访问，让您的团队能从任意位置安全地工作。
代表保护网络的挂锁示意图
安全流量路由

在您的本地部署网络和 IBM Cloud VPC 之间建立安全的加密 VPN 隧道，确保传输期间数据的机密性和完整性。
访问控制插图
精细访问控制

您可以控制谁能访问云架构中的哪些内容，保护敏感区域并限制不必要的访问。
一名男子站在屏幕前监控数据的插图
完全托管且始终在线

IBM Cloud 负责设置、监控和维持正常运行，为您提供可靠的服务，而无需您自行管理。

功能

加密隧道架构

通过基于 IPSec 的隧道，建立 IBM Cloud VPC 与外部网络之间安全、高吞吐量的连接。
为团队提供灵活的访问权限

支持站点到站点和客户端到站点 VPN，通过可信协议实现全球办事处和远程用户的安全访问。
为安全和合规而构建

通过强加密、身份验证和访问控制满足监管标准，保护您云端的敏感数据。
完全托管的体验

享受无忧、高可用性的 VPN 服务，该服务具有集成监控功能，并与 IBM Cloud IAM 和 Secrets Manager 兼容。

用例

在办公室工作的员工
站点到站点 VPN

办公室到云的连接：将公司的实体办公室与云系统连接起来，实现不同环境间的无缝数据共享和协作。它是一种可靠、安全的解决方案，可根据业务需要进行扩展。

全球团队连接：各个国家或地区的团队都可以安全、一致地访问云资源，确保每个人都能获得一致的体验。它简化了全球运营，使您的业务无缝连接。
一名男子在台式电脑前参加在线会议
客户端到站点 VPN

远程团队访问：远程工作或来自不同城市的团队成员无需到达办公室即可安全地访问公司仪表板、文件和内部系统。它既能确保流畅的协作，又能保护敏感数据。

开发人员访问工作区：自由职业者和远程开发人员可以以有限的访问权限安全登录到其编码环境，他们可以访问所需的工具。这种方法支持敏捷的分布式团队，同时保护更广泛的系统。
在办公室工作的员工
站点到站点 VPN

办公室到云的连接：将公司的实体办公室与云系统连接起来，实现不同环境间的无缝数据共享和协作。它是一种可靠、安全的解决方案，可根据业务需要进行扩展。

全球团队连接：各个国家或地区的团队都可以安全、一致地访问云资源，确保每个人都能获得一致的体验。它简化了全球运营，使您的业务无缝连接。
一名男子在台式电脑前参加在线会议
客户端到站点 VPN

远程团队访问：远程工作或来自不同城市的团队成员无需到达办公室即可安全地访问公司仪表板、文件和内部系统。它既能确保流畅的协作，又能保护敏感数据。

开发人员访问工作区：自由职业者和远程开发人员可以以有限的访问权限安全登录到其编码环境，他们可以访问所需的工具。这种方法支持敏捷的分布式团队，同时保护更广泛的系统。

资源

什么是 VPC？

深入了解什么是虚拟私有云 (VPC) 以及它如何帮助您的业务

 什么是 VPN for VPC？

准备好将您的云安全提升到新的水平了吗？深入了解 VPN for VPC 并轻松实现加密连接。

 深入了解 VPN for VPC 文档

了解 VPN for VPC 如何在云中实现安全的专用网络连接。了解何时使用它、如何运作以及与其他模型（如公有子网或本地网络）进行比较。

 介绍用于安全连接的 VPN 资源

获取指南、常见问题解答和专家技巧，帮助您在云与远程网络之间建立加密链路。