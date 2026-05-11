IBM® Cloud VPN for VPC

办公室到云的连接：将公司的实体办公室与云系统连接起来，实现不同环境间的无缝数据共享和协作。它是一种可靠、安全的解决方案，可根据业务需要进行扩展。

全球团队连接：各个国家或地区的团队都可以安全、一致地访问云资源，确保每个人都能获得一致的体验。它简化了全球运营，使您的业务无缝连接。