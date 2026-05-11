安全访问 IBM Cloud VPC
IBM Cloud VPN for VPC 支持在 IBM Cloud VPC 与客户的远程位置（如本地部署或其他云环境）之间建立加密的 IPsec 隧道。支持两种类型的站点到站点 VPN。基于策略的 VPN 使用静态路由处理固定流量，而基于路由的 VPN 配合 BGP 实现更动态和可扩展的路由。
客户端 VPN 通过使用标准 OpenVPN 客户端，为个人用户提供对 IBM Cloud VPC 资源的安全远程访问，无需暴露公共端点。
“我需要安全、灵活地访问 IBM 服务，无论是在本地部署中还是在云上。IBM Cloud 专用网络内的控制和数据保护能力滴水不漏。”
“我的角色要求在混合环境中建立安全、可扩展的连接。我需要加密隧道、细粒度访问控制，以及一个易于管理的有弹性、合规解决方案。”
通过基于 IPSec 的隧道，建立 IBM Cloud VPC 与外部网络之间安全、高吞吐量的连接。
支持站点到站点和客户端到站点 VPN，通过可信协议实现全球办事处和远程用户的安全访问。
通过强加密、身份验证和访问控制满足监管标准，保护您云端的敏感数据。
享受无忧、高可用性的 VPN 服务，该服务具有集成监控功能，并与 IBM Cloud IAM 和 Secrets Manager 兼容。