IBM 的视频流服务包括多层加密。还提供符合法规的持续边缘到云保护。该解决方案还经过 ISO 27001 认证。通过与企业目录集成，最终用户可以通过 SSO (Single Sign-On) 访问内容。这使他们可以使用熟悉的凭据来访问直播和点播视频。
IBM 的企业视频流解决方案中包含适合移动设备的视频播放器。由于在交付前进行了转码，该播放器几乎可以在任何设备上访问。无需插件或下载。包括对精选视频播放列表的支持。
通过 IBM Watson 人工智能 (AI) 分析整个内容管理系统中的视频资产。这使得 AI 能够自动为流媒体平台创建隐藏字幕。这包括能够通过提前训练 AI 来完成任务，从而为直播生成实时隐藏字幕。
SAAS（软件即服务）企业视频平台。包括直播和视频托管功能，以及视频安全功能。直播和 CMS 解决方案被 Gartner 评为企业视频内容管理魔力象限中的挑战者。
可以安装在服务器或选定路由器（例如 AT&T FlexWare 或 Cisco ISR 4000 系列）上的虚拟设备。这通过缓存来自 CMS 的直播和点播视频来扩展本地视频交付。因此，本地网络的压力大大减轻，从而可以向大量本地观众提供高质量的视频。
利用 IBM Watson AI 的强大功能，为您的企业视频平台添加高度准确的实时隐藏字幕。对人工智能进行术语和短语训练，以提高准确性，让 AI 在生成字幕时或通过上传先前字幕文件等示例学习。隐藏字幕可在视频播放器内、桌面和移动设备上访问，并且可以随时启用或禁用。
为您的 CEO 提供工具，让其定期向整个公司发表全体员工视频讲话，通过高质量、可靠的视频传输来分享愿景和战略方向。
通过易于访问的企业视频门户，为您的直接销售团队和合作伙伴销售团队提供最新的产品更新、策略和激励措施。
通过与视频会议工具集成，自动流式传输和发布每次会议的存档，从而轻松搜索和发现。