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视频内容管理系统 (CMS)，用于通过内部视频传输进行直播、视频点播和企业传播
使用平板电脑的男士
企业视频平台管理 了解 Salesforce 如何利用全面的在线视频平台进行员工传播（包括直播和视频点播），从而增强企业社区和文化。 查看 Salesforce 如何使用视频 (1:59)
优势
企业安全功能

IBM 的视频流服务包括多层加密。还提供符合法规的持续边缘到云保护。该解决方案还经过 ISO 27001 认证。通过与企业目录集成，最终用户可以通过 SSO (Single Sign-On) 访问内容。这使他们可以使用熟悉的凭据来访问直播和点播视频。
可访问的 HTML5 视频播放器

IBM 的企业视频流解决方案中包含适合移动设备的视频播放器。由于在交付前进行了转码，该播放器几乎可以在任何设备上访问。无需插件或下载。包括对精选视频播放列表的支持。
AI 驱动的企业视频

通过 IBM Watson 人工智能 (AI) 分析整个内容管理系统中的视频资产。这使得 AI 能够自动为流媒体平台创建隐藏字幕。这包括能够通过提前训练 AI 来完成任务，从而为直播生成实时隐藏字幕。
企业视频解决方案 IBM Enterprise Video Streaming

SAAS（软件即服务）企业视频平台。包括直播和视频托管功能，以及视频安全功能。直播和 CMS 解决方案被 Gartner 评为企业视频内容管理魔力象限中的挑战者。

 开始试用企业视频 ECDN (Enterprise Content Delivery Network)

可以安装在服务器或选定路由器（例如 AT&T FlexWare 或 Cisco ISR 4000 系列）上的虚拟设备。这通过缓存来自 CMS 的直播和点播视频来扩展本地视频交付。因此，本地网络的压力大大减轻，从而可以向大量本地观众提供高质量的视频。

 申请 ECDN 演示 用于直播的 IBM Captioning 集成

利用 IBM Watson AI 的强大功能，为您的企业视频平台添加高度准确的实时隐藏字幕。对人工智能进行术语和短语训练，以提高准确性，让 AI 在生成字幕时或通过上传先前字幕文件等示例学习。隐藏字幕可在视频播放器内、桌面和移动设备上访问，并且可以随时启用或禁用。

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全球员工支持 了解 Roland 如何通过丰富的高清视频体验吸引 2,500 名员工，该体验不仅注重广播人员的易用性，而且让员工能够通过高度安全的企业视频平台观看。 观看 Roland 如何进行企业传播 (2:36)
企业视频平台用例
行政大厅

为您的 CEO 提供工具，让其定期向整个公司发表全体员工视频讲话，通过高质量、可靠的视频传输来分享愿景和战略方向。
视频培训

通过易于访问的企业视频门户，为您的直接销售团队和合作伙伴销售团队提供最新的产品更新、策略和激励措施。
视频会议自动存档

通过与视频会议工具集成，自动流式传输和发布每次会议的存档，从而轻松搜索和发现。
资源 使用视频进行企业传播

在本白皮书中，了解改善企业内部传播的策略、用例和战略。

 下载有关企业视频的最佳实践 使用 AI 驱动的流程转变 Webex

了解如何通过融入 AI 驱动的流程来利用 Cisco Webex Meetings 和 IBM Enterprise Video Streaming。

 了解如何扩大 Webex 观众 改善内部传播的六个技巧

下载这六个技巧并开始学习如何开始提升员工的视频体验。

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