利用 IBM Watson AI 的强大功能，为您的企业视频平台添加高度准确的实时隐藏字幕。对人工智能进行术语和短语训练，以提高准确性，让 AI 在生成字幕时或通过上传先前字幕文件等示例学习。隐藏字幕可在视频播放器内、桌面和移动设备上访问，并且可以随时启用或禁用。