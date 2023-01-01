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按需点播式网络研讨会 IGA Tech Day：利用 IBM Verify 实现身份投资现代化 参加本次深度 Tech Day 活动，重点关注 IBM Verify 产品组合的现代身份治理和管理 (IGA) 功能。我们的技术专家将提供以 IGA 用例为重点的现场演示。