您可以使用此 IBM Verify 资源单位计算器，以便估算需要安全访问各种应用程序和资源的个人群体的成本规模。此处的“个人”可能是员工、承包商、消费者、居民、学生或教师。虽然 IBM 的 IDaaS 平台同时支持员工用例和消费者用例，但该计算器旨在估算面向员工用例（例如员工）的 IBM Verify SaaS 价格。员工队伍中的个人通常每月均会多次登录。此资源单位计算会考虑典型员工群体的登录频率。有关其他消费者用例的定价，请联系销售代表以进行更加具体的估算。