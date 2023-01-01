IBM Verify 软件根据实际使用情况定价，因此您可按自己的节奏在 Verify 中添加或移除用户，甚至是产品用例。我们会使用资源单位，对组织在职工群体以及消费者群体和不同产品用例之间的动态使用情况进行量化。
您可以使用此 IBM Verify 资源单位计算器，以便估算需要安全访问各种应用程序和资源的个人群体的成本规模。此处的“个人”可能是员工、承包商、消费者、居民、学生或教师。虽然 IBM 的 IDaaS 平台同时支持员工用例和消费者用例，但该计算器旨在估算面向员工用例（例如员工）的 IBM Verify SaaS 价格。员工队伍中的个人通常每月均会多次登录。此资源单位计算会考虑典型员工群体的登录频率。有关其他消费者用例的定价，请联系销售代表以进行更加具体的估算。
* Single Sign On (SSO)、多重身份验证 (MFA) 和自适应访问根据每个用例的每月活跃用户总数来定价。如果用户每月活跃次数少于一次，则费用会降低。
** 基于每个用例用户总数的生命周期和配置定价。
免责声明：此工具旨在方便您估算 IBM Verify 所需资源单元的数量。该工具中发生的错误都是无意的，并且会在引起 IBM 注意后立即得到更正。如果发生任何此类错误，客户仍有责任获取每个相关程序或服务的订阅或许可证，并遵守每个相关程序或服务要求的授权使用级别，而无法免除这些责任。确定建议、报价或订单中使用的实际数字时，必须以相关声明以及特定程序的许可证信息或是服务描述文档为依据。