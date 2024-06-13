身份编排是一个动态集成框架，可用于轻松创建身份旅程和用户旅程。通过编排，您无需编写代码，就能为不同的身份用例（包括身份验证、身份证明和欺诈检测）快速设计自动化工作流。
通过编排简化 IAM（阅读时间 4 分钟）
深入了解 Verify (SaaS)
在身份旅程中，风险和欺诈始终在持续叠加。明确定义如何向受信任的个人授予访问权限以及如何通过安全认证减少不受信任用户的访问。通过 Verify，您可以汇总欺诈和风险信号以检测威胁，同时还能提供本地且功能强大的防网络钓鱼身份验证。
利用现有工具，在所有身份旅程中应用一致、持续且基于背景的编排。借助 Verify，组织能够在其 IAM 堆栈中使用从现有目录和传统应用程序到现有欺诈信号的多种现有工具和资产。
IBM Verify (SaaS) 可对多云身份和网络访问进行现代化改造并提供保护，同时减少用户摩擦。
CIAM 解决方案为客户、合作伙伴和居民提供充满吸引力且安全有保障的现代化数字体验。
员工队伍 IAM 解决方案可提高员工生产力，推动云端现代化改造，并将身份嵌入零信任举措。
IBM Verify 系列可为混合多云企业提供智能 IAM 解决方案。由 AI 驱动，并由 IBM Security 提供技术支持。
构建与产品无关的身份结构有助于企业降低身份管理的复杂性。