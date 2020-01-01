消费者身份和访问管理 (CIAM) 解决方案

当客户访问您的在线门户时，或者当合作伙伴想要进行协作时，他们期望获得安全、顺畅的数字体验。
在可能需要处理数百万个消费者身份和数十亿笔交易的情况下，如何才能通过收集、存储和管理数据来实现个性化交互，同时仍然符合隐私标准？借助 IBM Verify CIAM 解决方案，您可以提供无缝且可重复的用户体验，从而提高品牌忠诚度，同时减少企业面临的安全威胁。
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打造简单的品牌注册体验，并在征得同意的前提下逐步获取消费者数据，以增强个性化交易体验。
采用对风险适应性强的方法，通过多重身份验证 (MFA) 或社交登录等无密码体验，对已知用户进行重新认证。
允许用户通过自助服务对其个人资料进行操作，以立即修改属性、首选项和同意，以及实现安全的帐户恢复。
管理来自众多非权威来源的数百万个身份。逐步添加新应用程序、设置欺诈预防策略，并在整个组织内进行系统集成。
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