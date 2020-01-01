消费者身份和访问管理 (CIAM) 解决方案
为客户、合作伙伴和居民提供充满吸引力且安全有保障的现代化数字体验
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插图：一双手放在电脑键盘上，周围环绕着几何形状、锁形图标、信用卡、勾号和访问授权图示
提供安全且低摩擦的体验

当客户访问您的在线门户时，或者当合作伙伴想要进行协作时，他们期望获得安全、顺畅的数字体验。

在可能需要处理数百万个消费者身份和数十亿笔交易的情况下，如何才能通过收集、存储和管理数据来实现个性化交互，同时仍然符合隐私标准？借助 IBM Verify CIAM 解决方案，您可以提供无缝且可重复的用户体验，从而提高品牌忠诚度，同时减少企业面临的安全威胁。
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阅读最新的 Gartner Magic Quadrant™ for Access Management 报告
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Gartner 最新报告：什么是身份架构？了解身份架构如何实现持续控制和可见性
优势 捕获

打造简单的品牌注册体验，并在征得同意的前提下逐步获取消费者数据，以增强个性化交易体验。

了解同意管理 参与

采用对风险适应性强的方法，通过多重身份验证 (MFA) 或社交登录等无密码体验，对已知用户进行重新认证。

了解 MFA 管理

允许用户通过自助服务对其个人资料进行操作，以立即修改属性、首选项和同意，以及实现安全的帐户恢复。

了解个人资料管理 管理

管理来自众多非权威来源的数百万个身份。逐步添加新应用程序、设置欺诈预防策略，并在整个组织内进行系统集成。

了解生命周期管理
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深入了解领先的云原生和本地 CIAM 产品， 实现流畅无缝的全渠道体验。

消费者 IAM 服务

一站式咨询和托管 CIAM 服务，为您的团队提供支持。

[IBM] 解决方案非常适合那些需要将基于风险的认证与 CIAM 相结合的公司…… Forrester Wave™：客户身份和访问管理 2020 年第四季度 了解 Forrester 为何将 IBM 评为 CIAM 领导者 IBM Security Verify 能够提供各种常用 CIAM 功能，以及众多与物联网设备关联的高级用例。 KuppingerCole 主管视图 IBM Security Verify 用于 CIAM 2021 年 4 月

CIAM 资源

深入了解 CIAM 业务动因、用例、技术、部署和规划注意事项。 CIAM 专业人士讨论如何保护消费者并提供愉快的数字体验。 制定战略性 CIAM 计划，推动数字体验现代化。
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