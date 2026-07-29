通过自动休眠闲置云工作负载，降低云资源成本
轻松实现云成本节约
企业每年白白耗费数百万成本，大量非生产环境资源在停用后依旧持续运行。IBM Turbonomic Parking Edition 是一款 SaaS 产品，可对部署在 AWS、Azure 以及谷歌云平台上的工作负载执行自动停放操作，助力企业削减云成本。借助调度计划与管控策略，团队能够实现工作负载启停调度（停放）自动化，减少运维工作量，并即刻实现成本节约。
不止于云成本可视，更驱动落地行动。减少资源浪费，自动化挖掘降本机会，并向相关人员提供可量化的成本优化成果
专为节省云成本而设计
通过统一界面配置停放调度计划与管控策略、识别可停放资源，并自动化执行资源启停操作。Turbonomic Parking Edition 为全托管 SaaS 服务，助力企业在多云环境中持续落地资源停放策略，同时减少人工运维投入。
通过统一界面对 AWS、Microsoft Azure 以及 Google Cloud Platform 上的工作负载执行自动停放。消除对独立原生工具的需求，降低运营复杂性，同时在云范围内应用一致的成本控制策略。
借助内置仪表板，监控预估节约成本与实际达成的节约成效。追踪调度计划覆盖范围，发掘更多可停放资源机会，并持续衡量停放策略带来的经济效益。
借助可复用管控策略与工作负载分组，统一规范资源停放规则。在各类环境中统一落地资源停放策略，同时减少人工管理工作，简化规模化运维。
工作负载停放功能可在无需使用云工作负载时自动停止资源，并在需要时重新启动。此举有助于削减不必要的计算资源成本，同时保障工作时段资源按需可用。
Parking Edition 支持多种云工作负载类型，涵盖虚拟机、自动扩缩组、数据库、数据库集群、托管实例组以及 Kubernetes 集群。
完成云账户接入并配置停放调度计划或管控策略后，企业即可即刻实现成本节约，闲置时段的工作负载将自动执行停放操作。
是的。IBM Turbonomic 将其命名为工作负载集合，便于对工作负载进行分组管理；可按照指定顺序启停各组资源，还能在每项工作负载的启动或停止操作之间设置等待时长。
是的。IBM Turbonomic Parking Edition 支持 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform，让组织依托统一操作界面，管理多云环境下的工作负载停放。更多云供应商支持即将推出。
不需要。停放调度计划与管控策略均在产品内统一管理，无需自行开发和维护自定义脚本。
可以。Parking Edition 是作为 IBM Turbonomic 的切入点而设计的。随着优化需求不断提升，您可平滑升级至完整平台版本，同时保留现有的全部停放配置。
Parking Edition 专注于自动化工作负载停放，助力企业削减云成本。IBM Turbonomic 完整版还具备持续应用资源管理、工作负载规格优化、容量规划以及性能优化等能力。