企业每年白白耗费数百万成本，大量非生产环境资源在停用后依旧持续运行。IBM Turbonomic Parking Edition 是一款 SaaS 产品，可对部署在 AWS、Azure 以及谷歌云平台上的工作负载执行自动停放操作，助力企业削减云成本。借助调度计划与管控策略，团队能够实现工作负载启停调度（停放）自动化，减少运维工作量，并即刻实现成本节约。