New Relic 集成

New Relic 是一个用于构建更好应用程序的可观察性平台。IBM® Turbonomic® 平台会搜索 New Relic 观察到的应用程序和数据库，以及相关的性能指标，并使用这些信息为支持相关应用程序的虚拟机做出更明智的资源配置决策。

IBM Turbonomic 平台通过这种集成支持下列应用程序：Java、.NET、Node.js、Python、PHP 和 GO。此外该平台支持 MySQL、MS SQL、OracleDB 和 MongoDB 等数据库。

