New Relic 集成

New Relic 是一个用于构建更好应用程序的可观察性平台。IBM® Turbonomic® 平台会搜索 New Relic 观察到的应用程序和数据库，以及相关的性能指标，并使用这些信息为支持相关应用程序的虚拟机做出更明智的资源配置决策。
IBM Turbonomic 平台通过这种集成支持下列应用程序：Java、.NET、Node.js、Python、PHP 和 GO。此外该平台支持 MySQL、MS SQL、OracleDB 和 MongoDB 等数据库。
实体
业务交易
服务
应用程序组件
数据库服务器
虚拟机
指标
应用程序／应用服务器：
虚拟 CPU
虚拟内存
事务
堆
响应时间
连接
剩余垃圾回收容量
线程
数据库：
虚拟内存
事务
dbMEM
连接
数据库高速缓存命中率
生成的操作
应用程序／应用服务器：
调整堆大小
调整线程池大小
调整连接容量
暂挂虚拟机（仅建议）
供应虚拟机（仅建议）
虚拟机：
供应额外的资源（vMem、vCPU）
重新配置虚拟机
支持的版本
New Relic 集成是可供 IBM Turbonomic 平台使用的多个应用性能管理集成之一。连接到应用程序管理工具并使用应用程序指标，有助于作出更明智的资源配置决策并自动执行。
利用自动化来降低应用程序性能风险并最大限度地提高弹性。
充分利用应用程序指标，做出更明智的资源配置决策。
获得可见性、洞察和自动化操作，持续确保应用程序的性能。
实时监控并收集指标，自动帮助确保应用程序性能。