HPE OneView 集成

HPE OneView 是一种管理解决方案，可简化跨计算、存储和结构的配置和生命周期管理的流程。通过统一的 API，可以配置、监控、更新和重新利用基础架构。HPE OneView 可用于管理虚拟和物理环境，并且可以部署在本地或云端。
IBM® Turbonomic® 平台和 HPE OneView 共同创建了一个统一平台，用户可以在该平台上管理和优化其基础架构资源的性能和利用率。IBM Turbonomic 软件可在资源分配方面做出实时的自动化决策，帮助确保应用程序和工作负载获得其执行所需的资源。其中包括确定何时配置新主机等功能。
实体
虚拟机 (VM)
物理机
光纤网互连
DPod（如果集成了网络流）
指标
对于虚拟机：
虚拟内存 (vMem)
虚拟 CPU (vCPU)
虚拟存储 (vStorage)
每秒存储访问操作数 (IOPS)
延迟
对于主机：
内存
CPU
IO
网络
交换
气球
CPU 就绪
对于存储：
存储量
已配置存储
每秒存储访问操作数 (IOPS)
延迟
对于 I/O 模块：
净吞吐量
对于交换机：
净吞吐量
端口通道
对于 DPod：（如果集成了网络流）
内存
CPU
存储
流
生成的操作
对于虚拟机：
供应额外的资源（vMem、vCPU）
移动虚拟机
移动虚拟机存储
重新配置存储
重新配置虚拟机
暂停虚拟机
供应虚拟机
对于物理机：
启动物理机
设置物理机
暂停物理机
对于光纤网互连：
将端口添加到端口通道
从端口通道中移除端口
添加端口
对于 DPod：（如果存在网络流目标）
设置新的 DPod