HPE OneView 集成

HPE OneView 是一种管理解决方案，可简化跨计算、存储和结构的配置和生命周期管理的流程。通过统一的 API，可以配置、监控、更新和重新利用基础架构。HPE OneView 可用于管理虚拟和物理环境，并且可以部署在本地或云端。

IBM® Turbonomic® 平台和 HPE OneView 共同创建了一个统一平台，用户可以在该平台上管理和优化其基础架构资源的性能和利用率。IBM Turbonomic 软件可在资源分配方面做出实时的自动化决策，帮助确保应用程序和工作负载获得其执行所需的资源。其中包括确定何时配置新主机等功能。

