HPE OneView 集成
在硬件级别启用自动化，包括自动配置新主机
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插图：IBM Turbonomic 与 HPE OneView 集成
评选方式

HPE OneView 是一种管理解决方案，可简化跨计算、存储和结构的配置和生命周期管理的流程。通过统一的 API，可以配置、监控、更新和重新利用基础架构。HPE OneView 可用于管理虚拟和物理环境，并且可以部署在本地或云端。

IBM® Turbonomic® 平台和 HPE OneView 共同创建了一个统一平台，用户可以在该平台上管理和优化其基础架构资源的性能和利用率。IBM Turbonomic 软件可在资源分配方面做出实时的自动化决策，帮助确保应用程序和工作负载获得其执行所需的资源。其中包括确定何时配置新主机等功能。

发现的数据

实体

  • 虚拟机 (VM)

  • 物理机

  • 光纤网互连

  • DPod（如果集成了网络流）

指标

  • 对于虚拟机：

  • 虚拟内存 (vMem)

  • 虚拟 CPU (vCPU)

  • 虚拟存储 (vStorage)

  • 每秒存储访问操作数 (IOPS)

  • 延迟

  • 对于主机：

  • 内存

  • CPU

  • IO

  • 网络

  • 交换

  • 气球

  • CPU 就绪

  • 对于存储：

  • 存储量

  • 已配置存储 

  • 每秒存储访问操作数 (IOPS)

  • 延迟

  • 对于 I/O 模块：

  • 净吞吐量

  • 对于交换机：

  • 净吞吐量

  • 端口通道

  • 对于 DPod：（如果集成了网络流）

  • 内存

  • CPU

  • 存储

生成的操作

  • 对于虚拟机：

  • 供应额外的资源（vMem、vCPU）

  • 移动虚拟机

  • 移动虚拟机存储

  • 重新配置存储

  • 重新配置虚拟机

  • 暂停虚拟机

  • 供应虚拟机

  • 对于物理机：

  • 启动物理机

  • 设置物理机

  • 暂停物理机
     

  • 对于光纤网互连：

  • 将端口添加到端口通道

  • 从端口通道中移除端口

  • 添加端口

  • 对于 DPod：（如果存在网络流目标）

  • 设置新的 DPod

 
更多光纤网整合

Cisco OneView 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的两个光纤网集成之一。连接到结构工具，实现硬件层面的自动化，包括自动配置新主机。

 查看所有集成 Cisco Unified Computing System (UCS) Manager 

实现智能自动化，甚至可确定何时配置新主机或添加新机箱。

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