CISCO UCS Manager 集成

Cisco Unified Computing System (UCS) Manager 通过启用服务器、光纤网和存储器配置，自动执行例程任务并降低运营费用。还支持设备发现、库存、配置、诊断、监视、故障检测、审计和统计信息集合。Cisco UCS 将所有这些资源集成到一个可伸缩的多机箱平台中，从而可以在一个端点实现集中管理。

IBM® Turbonomic® 平台通过硬件级别的智能自动化管理这些不同的实体。甚至还可以确定何时配置新主机或添加新机箱。IBM Turbonomic 软件提供有关资源分配、性能和能力管理的操作，以帮助优化组织环境。