CISCO UCS Manager 集成
实现智能自动化，甚至可确定何时配置新主机或添加新机箱
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插图：IBM Turbonomic 与 Cisco USC Manager 集成
评选方式

Cisco Unified Computing System (UCS) Manager 通过启用服务器、光纤网和存储器配置，自动执行例程任务并降低运营费用。还支持设备发现、库存、配置、诊断、监视、故障检测、审计和统计信息集合。Cisco UCS 将所有这些资源集成到一个可伸缩的多机箱平台中，从而可以在一个端点实现集中管理。

IBM® Turbonomic® 平台通过硬件级别的智能自动化管理这些不同的实体。甚至还可以确定何时配置新主机或添加新机箱。IBM Turbonomic 软件提供有关资源分配、性能和能力管理的操作，以帮助优化组织环境。

发现的数据

实体

  • 主机

  • 主板

  • 数据中心

  • IO 模块 

  • 交换机

  • 网络


 

指标

  • 对于主机：
  • 内存 (Mem)

  • CPU

  • IO

  • 网络

  • 交换

  • 气球

  • CPU 就绪

  • 对于机箱：

  • 电源

  • 冷却

  • 对于 I/O 模块：

  • 净吞吐量

  • 对于交换机：

  • 净吞吐量

  • 端口通道

  • 对于 DPod：（如果集成了网络流）

  • 内存 

  • CPU

  • 存储

生成的操作

  • 对于物理机：

  • 启动物理机

  • 配置物理机

  • 暂停物理机

  • 对于机箱：

  • 配置新机箱

  • 对于光纤网互连：

  • 将端口添加到端口通道

  • 从端口通道中移除端口

  • 添加端口

  • 对于 DPod：（如果存在网络流目标）

  • 配置新的 DPod
更多光纤网整合

Cisco UCS Manager 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的两个光纤网集成之一。连接到结构工具，实现硬件层面的自动化，包括自动配置新主机。

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在硬件级别启用自动化，包括自动配置新主机。

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