CISCO UCS Manager 集成

Cisco Unified Computing System (UCS) Manager 通过启用服务器、光纤网和存储器配置，自动执行例程任务并降低运营费用。还支持设备发现、库存、配置、诊断、监视、故障检测、审计和统计信息集合。Cisco UCS 将所有这些资源集成到一个可伸缩的多机箱平台中，从而可以在一个端点实现集中管理。
IBM® Turbonomic® 平台通过硬件级别的智能自动化管理这些不同的实体。甚至还可以确定何时配置新主机或添加新机箱。IBM Turbonomic 软件提供有关资源分配、性能和能力管理的操作，以帮助优化组织环境。
实体
主机
主板
数据中心
IO 模块
交换机
网络
指标
CPU
IO
网络
交换
气球
CPU 就绪
对于机箱：
电源
冷却
对于 I/O 模块：
净吞吐量
对于交换机：
净吞吐量
端口通道
对于 DPod：（如果集成了网络流）
内存
CPU
存储
流
生成的操作
对于物理机：
启动物理机
配置物理机
暂停物理机
对于机箱：
配置新机箱
对于光纤网互连：
将端口添加到端口通道
从端口通道中移除端口
添加端口
对于 DPod：（如果存在网络流目标）
配置新的 DPod