Cisco AppDynamics 集成

Cisco AppDynamics 是一款应用性能管理 (APM) 解决方案，可针对业务应用程序，提供实时洞察。IBM® Turbonomic® 平台利用应用程序度量标准，在底层基础架构中做出更明智的资源配置决策。通过将 IBM Turbonomic 软件与您的 APM 解决方案集成，您可以将可观察性转化为行动并帮助确保性能，同时最大限度地降低成本。