Cisco AppDynamics 集成

Cisco AppDynamics 是一款应用性能管理 (APM) 解决方案，可针对业务应用程序，提供实时洞察。IBM® Turbonomic® 平台利用应用程序度量标准，在底层基础架构中做出更明智的资源配置决策。通过将 IBM Turbonomic 软件与您的 APM 解决方案集成，您可以将可观察性转化为行动并帮助确保性能，同时最大限度地降低成本。
实体
业务应用程序
业务事务
层
节点
数据库
服务器
度量标准
对于业务事务、业务应用和服务，IBM Turbonomic 软件提取事务和响应时间数据。
对于应用程序组件，IBM Turbonomic 软件提取虚拟 CPU (vCPU)、虚拟内存 (vMEM)、事务、堆、响应时间、连接、收集时间和线程数据。
对于数据库，IBM Turbonomic 软件提取 vCPU、vMEM、事务、堆、dbMEM、连接、收集时间、线程、事务日志和数据库高速缓存命中率数据。
生成的操作
调整堆大小
调整线程池大小
调整连接容量
暂挂虚拟机
供应虚拟机
注意：应用程序重新配置是建议的操作，因为需要更改代码和配置并重新启动应用程序。
受支持的版本
Cisco AppDynamics 集成是 IBM Turbonomic 平台可用的多种应用性能管理集成之一。连接到应用程序管理工具并使用应用程序度量标准，形成并自动化更明智的资源配置决策。
利用自动化，降低应用程序性能风险并最大限度地提高弹性。
获得可见性、洞察和自动操作，持续确保应用程序的性能。
利用 New Relic 观察到的应用程序和数据库的性能度量标准，做出更明智的资源配置决策。
实时监视并收集度量标准，自动帮助确保应用程序性能。