Cisco AppDynamics 集成
利用应用程序度量标准，做出更明智的资源配置决策
体验交互式演示 预约实时演示
IBM Turbonomic Cisco AppDynamics 集成插图
评选方式

Cisco AppDynamics 是一款应用性能管理 (APM) 解决方案，可针对业务应用程序，提供实时洞察。IBM® Turbonomic® 平台利用应用程序度量标准，在底层基础架构中做出更明智的资源配置决策。通过将 IBM Turbonomic 软件与您的 APM 解决方案集成，您可以将可观察性转化为行动并帮助确保性能，同时最大限度地降低成本。

 下载产品简介

发现的数据

实体

  • 业务应用程序

  • 业务事务

  • 节点

  • 数据库

  • 服务器

度量标准

  • 对于业务事务、业务应用和服务，IBM Turbonomic 软件提取事务和响应时间数据。

  • 对于应用程序组件，IBM Turbonomic 软件提取虚拟 CPU (vCPU)、虚拟内存 (vMEM)、事务、堆、响应时间、连接、收集时间和线程数据。

  • 对于数据库，IBM Turbonomic 软件提取 vCPU、vMEM、事务、堆、dbMEM、连接、收集时间、线程、事务日志和数据库高速缓存命中率数据。

生成的操作

  • 调整堆大小

  • 调整线程池大小

  • 调整连接容量

  • 暂挂虚拟机

  • 供应虚拟机

注意：应用程序重新配置是建议的操作，因为需要更改代码和配置并重新启动应用程序。

受支持的版本

  • AppDynamics 4.1+
更多 APM 集成

Cisco AppDynamics 集成是 IBM Turbonomic 平台可用的多种应用性能管理集成之一。连接到应用程序管理工具并使用应用程序度量标准，形成并自动化更明智的资源配置决策。

 查看所有集成 IBM Instana™ Observability

利用自动化，降低应用程序性能风险并最大限度地提高弹性。

 了解更多信息 Dynatrace

获得可见性、洞察和自动操作，持续确保应用程序的性能。

 了解更多信息 New Relic

利用 New Relic 观察到的应用程序和数据库的性能度量标准，做出更明智的资源配置决策。

 了解更多信息 Prometheus

实时监视并收集度量标准，自动帮助确保应用程序性能。

 了解更多信息 Datadog

实现可观测性和自动化操作，以保障所有应用程序的性能。

 

 了解更多信息
立即使用 Turbo

开启实现持续应用程序性能的旅程，同时安全降低成本。

免费试用 Turbonomic 预约实时演示
更多探索方式 文档 教育 社区 定价 资源