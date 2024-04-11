IBM TS2290 磁带机

随着数据继续呈指数级增长，成本和安全性已成为存储方面最主要的挑战。 磁带技术可提供低成本、大容量的数据存储解决方案，帮助各种规模的企业应对这些挑战。

IBM® TS2290 磁带机采用最新的 Linear Tape-Open (LTO)® Ultrium® 技术，与上一代产品相比，存储容量更高，每个盒带最多可存储 45 TB 的数据（采用 2.5:1 的压缩率时）。 TS2290 旨在帮助中小型企业应对云、物联网 (IoT) 和活跃文档归档等现代磁带用例方面不断增长的数据需求。 如果您需要进行数据备份以及以低成本存储数据存档，那么 TS2290 是绝佳的选择。