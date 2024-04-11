IBM TS2290 磁带机

IBM TS2290 磁带机是采用 LTO Ultrium 9 技术的半高型磁带机。 它是 IBM 磁带产品组合的一部分。 IBM Storage 或第三方存储管理软件有助于扩展 TS2290 的功能。
随着数据继续呈指数级增长，成本和安全性已成为存储方面最主要的挑战。 磁带技术可提供低成本、大容量的数据存储解决方案，帮助各种规模的企业应对这些挑战。
IBM® TS2290 磁带机采用最新的 Linear Tape-Open (LTO)® Ultrium® 技术，与上一代产品相比，存储容量更高，每个盒带最多可存储 45 TB 的数据（采用 2.5:1 的压缩率时）。 TS2290 旨在帮助中小型企业应对云、物联网 (IoT) 和活跃文档归档等现代磁带用例方面不断增长的数据需求。 如果您需要进行数据备份以及以低成本存储数据存档，那么 TS2290 是绝佳的选择。
在相同的占用空间内获得 1.5 倍的存储容量。 每个盒带最多可存储 45 TB 的（压缩）数据，比上一代 LTO 盒带容量高出 5%。
使存储在磁带中的数据更易于访问。 IBM Storage Archive™ 支持面向磁带的 IBM Linear Tape File System™ (IBM LTFS)，后者旨在帮助用户轻松查找与访问数据。
利用数据加密和单写多读 (WORM) 支持，增强安全性与合规性。
可在桌面安装，或在 19 英寸机架上并排安装两个 TS2280，从而实现空间优化。 紧凑的外部机柜具有理想的便携性，有助于实现灵活安装。
通过与 IBM Spectrum Protect™ 集成，使用户能够创建、管理和归档各种内容，包括内容的并行副本、处于活动和不活动状态的内容以及非现场内容。
使用跨平台开放式系统支持，将大容量磁带备份与运行 Microsoft Windows 或 UNIX 操作系统的各种系统有效集成。
凭借 12 Gbps SAS 接口连接，未压缩数据的传输率最高可达 300 MBps（压缩率为 2.5:1 时，传输率最高可达 750 MBps）。
IBM Storage Archive™ 支持基于文本的文件标记、面向磁带的 LTFS 和图形用户界面，有助于简化数据访问与管理。
12 Gbps SAS 接口支持与开放系统服务器的连接，两个 SAS 端口可以单独使用，也可以安装在标准的 19 英寸机架上。
IBM Storage Archive 提高了数据存储的物理空间利用率，能够以最优成本长期存储数据，有助于增强性能与安全性。
借助分区支持以及 IBM Storage Archive，实现对磁带数据的文件级访问，使用户能够轻松查找和更新信息。
磁带可在兼容的 LTO 盒带与操作系统之间互换，用户能够轻松访问文件并将其传输到其他 TS2290 磁带。
LTO Ultrium 9 磁带机本身具有硬件加密和解密功能，旨在原生支持数据加密。