IBM® TS2280 Tape Drive 采用最新一代 Linear Tape-Open (LTO) 技术，提供比上一代产品更高的容量。除了备份之外，TS2280 还旨在帮助您的企业处理云、物联网 (IoT) 和活动文件归档等现代磁带用例不断增长的数据需求。TS2280 为每个盒带提供高达 30 TB 的物理存储容量（压缩比为 2.5:1），对于需要备份和低成本数据归档存储的中小型企业来说，是一款出色的磁带存储解决方案。
在相同的占用空间内获得 2 倍的存储容量。每个盒带可存储高达 30 TB（压缩）的数据，是上一代 LTO 盒带容量的两倍。
方便用户获取基于磁带的数据。IBM Spectrum Archive™ 支持面向磁带的 IBM Linear Tape File System™ (IBM LTFS)。
通过数据加密和一次写入多次读取 (WORM) 支持增强安全性和合规性。
紧凑型外壳实现便携性和灵活安装（桌面或将两个 TS2280 并排安装在 19 英寸机架上）。
通过与 IBM Spectrum Protect™ 集成，支持用户创建、管理和归档，包括内容的并发副本以及活动、非活动和异地内容。
跨平台式开放系统支持有助于将大容量磁带备份与运行 Microsoft Windows 或 UNIX 操作系统的各种系统集成。
TS2280 驱动器的未压缩数据传输速率高达 300 MBps（以 2.5:1 压缩时高达 750 MBps），具有 6 Gbps SAS 接口连接。
IBM Spectrum Archive™ 通过启用基于文本的文件标记来帮助简化 TS2280 访问和管理，从而更直观地搜索驱动器内容。IBM Spectrum Archive 支持面向磁带的 LTFS 并为磁带机的内容提供 GUI。这些功能有助于使基于磁带的数据像基于磁盘或闪存的数据一样易于查找和访问。通过使磁带变得简单直观，Spectrum Archive LTFS 为实现 LTO Ultrium 磁带的新用途和应用奠定了基础。
使用 TS2280 6 Gbps SAS 接口可以将它连接到各种开放系统服务器。为了实现灵活的网络集成，这款紧凑型外置驱动器提供两个 SAS 端口和一个以太网端口，可以并排安装在 19 英寸的机架上或用于独立配置。
IBM Spectrum Archive 建立高效的“数据足迹”，以最优成本动态存储每位数据，最大限度地提高性能并确保安全性。IBM Spectrum Archive 支持长期存储数字资产，以便多年后引用并货币化存储的资产。
LTO Ultrium 8 提供分区支持，通过与 IBM Spectrum Archive 结合使用，支持用户对磁带数据进行文件级访问。此支持可帮助用户快速查找和更新信息。
LTFS 磁带机设计为在兼容的 LTO 磁带机和支持的操作系统之间可互换，因此管理员不必担心硬件和软件兼容性。借助 LTFS，管理人员可以快速访问、存储或归档 Ultrium 8 磁带上的文件，并以非常易于使用的格式将文件传输到另一个 TS2280 以及从不同位置传输文件。
LTO Ultrium 8 技术还旨在原生支持数据加密，并且核心硬件加密和解密功能驻留在 LTO Ultrium 8 磁带机本身中。
TS2280 Tape Drive 支持 LTO Ultrium 8 的 LTO Consortium 压缩规范，每个盒带可提供高达 30 TB 的数据存储（本机 12 TB），是上一代 LTO Ultrium 7 盒带压缩容量的两倍。除了读取和写入 LTO Ultrium 8 盒带外，TS2280 还可以读取和写入 LTO Ultrium 7 盒带。TS2280 支持 LTO 盒带的自描述功能，以简化操作。