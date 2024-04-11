IBM Spectrum Archive™ 通过启用基于文本的文件标记来帮助简化 TS2280 访问和管理，从而更直观地搜索驱动器内容。IBM Spectrum Archive 支持面向磁带的 LTFS 并为磁带机的内容提供 GUI。这些功能有助于使基于磁带的数据像基于磁盘或闪存的数据一样易于查找和访问。通过使磁带变得简单直观，Spectrum Archive LTFS 为实现 LTO Ultrium 磁带的新用途和应用奠定了基础。