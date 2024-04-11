IBM® TS2260 Tape Drive 是一款出色的磁带存储解决方案，适用于需要备份和低成本数据归档存储的组织。TS2260 具有半高型外形。IBM LTO™ Ultrium 6™ 在更小的空间内提供了比全高 Ultrium 5 磁带机更大的容量。TS2260 Tape Drive 采用业界领先的 LTO 技术，适合处理备份、保存和恢复以及归档数据存储需求，具有比前代产品更高的容量和更高的数据传输速率。LTO Ultrium 6 技术旨在支持介质分区和 LTFS 技术。

