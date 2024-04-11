IBM® TS2260 Tape Drive 是一款出色的磁带存储解决方案，适用于需要备份和低成本数据归档存储的组织。TS2260 具有半高型外形。IBM LTO™ Ultrium 6™ 在更小的空间内提供了比全高 Ultrium 5 磁带机更大的容量。TS2260 Tape Drive 采用业界领先的 LTO 技术，适合处理备份、保存和恢复以及归档数据存储需求，具有比前代产品更高的容量和更高的数据传输速率。LTO Ultrium 6 技术旨在支持介质分区和 LTFS 技术。
实现长期备份和归档存储数据保护，同时降低总体存储成本
IBM Spectrum Archive 采用 IBM Linear Tape File System (LTFS) 技术，简化数据管理工作。
能源效率相较前几代产品更高
IBM Ultrium 6 技术提供比前几代 LTO Ultrium 磁带驱动器更高的存储容量。此外，LTO 标准兼容性有助于提供长期的磁带基础架构投资保护。
通过加密确保磁带介质上的数据安全。并帮助满足合规性要求。您还可以使用专用的加密/解密核心提高备份流程的性能。
您可以在 LTO Ultrium 6 介质上创建两个分区。分区支持 LTFS，从而提高引用磁带小区域数据的能力。此外，IBM Spectrum Archive™ 有助于不同平台之间的数据交换。
与前几代 LTO Ultrium 磁带盒的向后兼容性意味着您可以通过 1.5 TB 数据磁带盒和 1.5 TB WORM 磁带盒的 LTO Ultrium 5 实现读/写功能。它通过 LTO Ultrium 4 磁带盒（包括 800 GB 数据磁带盒和 800 GB WORM 磁带盒）提供读取功能，以帮助您保护当前的介质投资。它旨在提供更高的容量，以满足最苛刻的备份和存档需求。
此存储容量有助于减少备份操作所需的盒式磁带更换次数。它还有助于降低备份和存档介质的物理存储要求。
满足不断缩短备份窗口的需求。您可以启用更快的数据读取和写入速度，以帮助减少备份和恢复过程的长时间等待，从而保持组织正常运行。
利用更高的速度将数据更快地移动到磁带机中。TS2260 有一个磁带机和一个盒式磁带的容量。
新的外壳设计支持将两个单元并排安装在 19 英寸的 IBM 服务器机架中，非常适合空间有限的机架环境。它提供与全高型产品相同的高容量、与全高型产品相同的数据传输速率且实施成本更低。
型号 3580 H6S：一件 LTO Ultrium 6 磁带驱动器、6 Gbps SAS 接口
部件号 3580S6E
LTO Ultrium 6
|2.5 TB 本机；6.25 TB，压缩率为 2. 5:1
|1
1
本机速度高达 160 Mbps
读取和写入：
LTO Ultrium 6
2.5 TB 数据磁带盒
2.5 TB WORM 盒式磁带
LTO Ultrium 5
1.5 TB 数据磁带盒
1.5 TB WORM 磁带盒
只读：
LTO Ultrium 4
800 GB 数据盒式磁带
800 GB WORM 磁带盒
还提供：
LTO Ultrium 清洁磁带盒
4.3 千克（9.5 磅）
100 - 240 伏交流电，50 - 60 赫兹自动调整量程
|21.3 厘米 x 5.8 厘米 x 33.2 厘米（8.39 英寸）x 2.29 英寸x 13.07 英寸）
三年有限保修，在大多数国家或地区提供客户可更换单元 (CRU) 和现场保修，保修将在下一个工作日进行，每周工作 5 天，每天 9 小时，可提供保修升级