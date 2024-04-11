主页 存储 磁带 TS2250 IBM TS2250 Tape Drive
利用专为中端开放系统环境设计的高容量半高型 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 5 技术
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IBM TS2250 Tape Drive 可以为您的企业做什么

IBM® TS2250 Tape Drive 是入门级 IBM 磁带产品系列产品，可满足不断增长的存储需求。TS2250 Tape Drive 采用业界领先的 LTO Ultrium 技术，适合处理备份、保存和恢复以及归档数据存储需求，具有比前代产品更高的容量和更高的数据传输速率。此外，IBM LTO Ultrium 5 技术旨在支持介质分区和 LTFS 技术。它还继续支持对数据和一次写入多次读取 (WORM) 介质进行加密。

 获取详细规格
优势
降低成本

通过降低功耗、整合和减少空间来帮助降低成本。

 简化数据管理

利用 IBM® Spectrum Archive™ 和 IBM Linear Tape File System™ (LTFS) 技术来简化数据管理。

 支持介质分区

利用 Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 5 介质支持介质分区。
TS2250 的关键功能
第五代 LTO Ultrium 技术

利用比前代 LTO Ultrium 磁带机更高的存储容量。LTO Ultrium 标准兼容性有助于提供长期的磁带基础架构投资保护。
提供硬件加密功能

通过加密确保磁带介质上的数据安全，并帮助满足合规性要求。您还可以使用专用的加密/解密核心提高备份流程的性能。
介质分区和 IBM Spectrum Archive with LTFS

在 LTO Ultrium 5 介质上创建两个分区以启用 LTFS，从而提高引用磁带上小部分数据的能力。Spectrum Archive 有助于在不同平台之间交换数据。
物理存储容量高达 3.0 TB（2:1 压缩）

减少备份操作所需的盒式磁带更换次数，降低备份和存档介质的物理存储要求。
本地数据传输速率高达 140 MB/s

满足不断缩短备份时间窗口的需求。实现更快的数据读写速度，有助于减少备份和恢复程序的长时间等待，从而保证业务正常运行。
6 Gbps SAS 接口

利用更高的速度将数据更快地移动到磁带机中。
向后兼容性

利用 LTO Ultrium 4 的读/写功能和 LTO Ultrium 3 盒带的读取功能来帮助您保护当前的介质投资。向后兼容前代 LTO Ultrium 盒带。
半高型外形

非常适合空间有限的机架环境，其外壳设计支持两个设备并排安装在 19 英寸的 IBM 服务器机架中。IBM TS2250 提供与全高型产品相同的高容量、与全高型产品相同的数据传输速率且实施成本更低。
技术细节 技术规范
  • 重量：4.3 千克（9.5 磅）
  • 电源要求：100 – 240 V 交流电，50 – 60 Hz 自动变频
  • 尺寸（宽 x 高 x 深）：21.3 厘米 × 5.8 厘米 × 33.2 厘米（8.39 英寸× 2.29 英寸 × 13.07 英寸）
 软件要求

保修：三年期有限保修，大多数国家或地区提供客户可更换单元 (CRU) 和现场服务，服务时间：下一个工作日，一周 5 天，每天 9 小时，提供服务升级

 硬件要求
  • 可用配置：型号 3580 H5S — 1 个 LTO Ultrium 5 磁带机，6 Gbps SAS 接口 PN 3580S5E
  • 磁带机类型：IBM LTO Ultrium 5
  • 物理容量：1.5 TB 本机；3.0 TB，压缩率为 2:1
  • 磁带机数量 1；磁带盒数量 1
  • 数据传输速率：本机传输速率高达 140 Mbps
  • 介质类型：IBM LTO 5 数据盒带；IBM LTO 清洁盒带；致电 1-888-IBM-Media
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