IBM® TS2250 Tape Drive 是入门级 IBM 磁带产品系列产品，可满足不断增长的存储需求。TS2250 Tape Drive 采用业界领先的 LTO Ultrium 技术，适合处理备份、保存和恢复以及归档数据存储需求，具有比前代产品更高的容量和更高的数据传输速率。此外，IBM LTO Ultrium 5 技术旨在支持介质分区和 LTFS 技术。它还继续支持对数据和一次写入多次读取 (WORM) 介质进行加密。