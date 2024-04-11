TS1070 Tape Drive 的物理存储容量高达 15 TB（压缩比为 2.5:1），对于需要数据备份和低成本归档数据存储的组织而言，是一款出色的磁带存储解决方案。与上一代 LTO Ultrium 半高产品相比，数据传输性能显著提高，可通过 8 Gbps 光纤通道 (FC) 接口，实现高达 300 Mbps 的传输速率。该磁带机为每个磁带机提供两个 FC 端口和一个以太网端口，以提高可用性。