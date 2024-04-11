IBM® TS1070 Tape Drive 旨在满足不断增长的存储需求和不断缩短的备份时间窗口。TS1070 Tape Drive 采用业界领先的 LTO 技术，适合处理备份、保存和恢复以及归档数据存储需求，具有比前代产品更高的容量和更高的数据传输速率。LTO Ultrium 7 技术支持介质分区、IBM Spectrum Archive 技术以及数据加密和一次写入多次读取介质。
TS1070 Tape Drive 的物理存储容量高达 15 TB，为需要数据备份和低成本归档数据存储的组织提供了存储解决方案。
利用 IBM Linear Tape File System 技术，通过 IBM Spectrum Archive 简化数据管理。通过对磁带数据进行文件级访问，可以快速定位和更新磁带介质上的信息。
当在分层存储基础架构中使用时，磁带机可提供长期数据保留解决方案，从而提高效率并降低成本。
TS1070 Tape Drive 采用最新一代业界领先的 LTO 技术，与上一代产品相比，可提供更高的存储容量和更高的数据传输速率，从而提供长期的磁带基础架构投资保护。
TS1070 Tape Drive 旨在实现介质分区，能够在 LTO Ultrium 7 介质上创建两个分区。分区支持 IBM Spectrum Archive，从而提高引用磁带小区域数据的能力。它还有助于不同平台之间的数据交换。
TS1070 Tape Drive 的物理存储容量高达 15 TB（压缩比为 2.5:1），对于需要数据备份和低成本归档数据存储的组织而言，是一款出色的磁带存储解决方案。与上一代 LTO Ultrium 半高产品相比，数据传输性能显著提高，可通过 8 Gbps 光纤通道 (FC) 接口，实现高达 300 Mbps 的传输速率。该磁带机为每个磁带机提供两个 FC 端口和一个以太网端口，以提高可用性。
利用 TS1070 8 Gbps FC 接口，可连接到各种开放系统服务器。LTO Ultrium 7 磁带介质提供分区支持，通过与 IBM Spectrum Archive 结合使用，支持用户对磁带数据进行文件级访问。此支持可帮助用户快速查找和更新磁带介质上的信息。LTO Ultrium 7 技术还支持数据加密。