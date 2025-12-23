获取关于本产品最常见问题的回答。
借助 Pinpoint Detect，Trusteer 提供全面的数字身份洞察，以便无缝确定访问服务的用户是否为拥有该身份的真正用户。
在当今的威胁形势下，各大公司通常必须在安全性和客户体验之间进行权衡。借助数字身份信任技术，公司便可衡量风险和信任以确保客户的数字旅程安全，同时还可提供更好的数字体验。
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect 支持从数字端点（即组织的移动应用程序、移动浏览器或桌面浏览器）收集情报，并将这些信息与 IBM 全球情报源，以及作为补充的第三方情报源相结合。
IBM Security Trusteer Pinpoint Detect 在评估风险时会考虑 5 个上下文范畴：用户身份和属性、设备信息和健康、正在执行的活动或正在访问的资源、位置和 IP 网络等环境因素，以及行为信息。
Pinpoint Detect 会以透明方式运行，因而无需将可执行文件或插件下载到用户计算机。对于 Web 应用程序，Pinpoint 使用嵌入到网页中的代码。对于移动应用程序，组织的应用程序会使用 IBM Security Trusteer Mobile SDK。
作为一款软件即服务 (SaaS) 解决方案，Pinpoint Detect 可快速、轻松地进行部署。最佳实践是：遵循分为四个阶段的部署流程，其中包括范围界定、实施、启动，以及带培训的验证。
启动交互式演示以进行分步演练，或在安全学习学院获取更详细的实施技术。
IBM Security Trusteer Pinpoint Assure 可评估新用户或匿名用户的风险。IBM Security Trusteer Pinpoint Detect 可持续评估已知或注册用户的数字身份。最后，IBM Security Trusteer Pinpoint Verify 允许组织通过强认证来确认针对高风险用户的信任。
启动交互式演示以进行分步演练，或在安全学习学院获取更详细的实施技术。
IBM Trusteer 产品主要用于银行、金融机构、保险公司、零售商、电信、旅游和运输行业。
一般来说，软件即服务 (SaaS) 解决方案可提供快速、轻松部署的能力。SaaS 部署还允许 Trusteer 采用敏捷、持续的威胁防护功能，此功能利用 AI 和分析来识别新的威胁和攻击模式。