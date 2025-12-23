资源

Trusteer 为何被评为领导者
显示 Trusteer 工作流的插图
Forrester Total Economic Impact™ 研究
了解企业通过部署 IBM Security Trusteer 可以获得的潜在投资回报率。
了解评分如何实现无缝认证客户体验。

常见问题解答

获取关于本产品最常见问题的回答。



借助 Pinpoint Detect，Trusteer 提供全面的数字身份洞察，以便无缝确定访问服务的用户是否为拥有该身份的真正用户。

在当今的威胁形势下，各大公司通常必须在安全性和客户体验之间进行权衡。借助数字身份信任技术，公司便可衡量风险和信任以确保客户的数字旅程安全，同时还可提供更好的数字体验。

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect 支持从数字端点（即组织的移动应用程序、移动浏览器或桌面浏览器）收集情报，并将这些信息与 IBM 全球情报源，以及作为补充的第三方情报源相结合。

IBM Security Trusteer Pinpoint Detect 在评估风险时会考虑 5 个上下文范畴：用户身份和属性、设备信息和健康、正在执行的活动或正在访问的资源、位置和 IP 网络等环境因素，以及行为信息。

Pinpoint Detect 会以透明方式运行，因而无需将可执行文件或插件下载到用户计算机。对于 Web 应用程序，Pinpoint 使用嵌入到网页中的代码。对于移动应用程序，组织的应用程序会使用 IBM Security Trusteer Mobile SDK。

作为一款软件即服务 (SaaS) 解决方案，Pinpoint Detect 可快速、轻松地进行部署。最佳实践是：遵循分为四个阶段的部署流程，其中包括范围界定、实施、启动，以及带培训的验证。

启动交互式演示以进行分步演练，或在安全学习学院获取更详细的实施技术。

IBM Security Trusteer Pinpoint Assure 可评估新用户或匿名用户的风险。IBM Security Trusteer Pinpoint Detect 可持续评估已知或注册用户的数字身份。最后，IBM Security Trusteer Pinpoint Verify 允许组织通过强认证来确认针对高风险用户的信任。

启动交互式演示以进行分步演练，或在安全学习学院获取更详细的实施技术。

IBM Trusteer 产品主要用于银行、金融机构、保险公司、零售商、电信、旅游和运输行业。

一般来说，软件即服务 (SaaS) 解决方案可提供快速、轻松部署的能力。SaaS 部署还允许 Trusteer 采用敏捷、持续的威胁防护功能，此功能利用 AI 和分析来识别新的威胁和攻击模式。

采取后续步骤

与专家讨论 Trusteer 如何适应您的欺诈预防策略。
更多探索方式 防欺诈解决方案 Trusteer 系列产品页面