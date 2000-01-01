IBM TRIRIGA Application Suite (TAS) 提供订阅、永久许可证以及各种部署选项。功能许可是基于名为 AppPoints 的指标。客户购买 AppPoints，然后将其分配给他们希望使用的软件组件或功能。这为产品许可提供了最大的灵活性。
对于希望获得空间管理（办公桌和房间预订）、服务和工单管理或资本规划和设施状况评估解决方案的客户，TRIRIGA Essentials 软件包是一个很好的入门选择。如需其他房地产和设施管理定价以及功能配置帮助，如房地产管理、租赁管理和可持续发展，请联系 IBM。
了解如何优化企业房地产和设施管理运营。
经授权的配置管理员
1
1
1
授权的基础用户
7
空间规划师和/或预订协调员
7
维护管理员
10
项目经理和/或设施状况经理
授权的受限用户
10
空间评估员
15
维护技术人员
13
项目任务技术人员和/或 FCA 检查员
经授权的自助服务用户
2000
位预订用户
无限制
服务请求者
不适用
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
支持的功能
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。