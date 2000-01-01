主页 资产管理 TRIRIGA 定价
深入了解 IBM TRIRIGA 的实施方案和合理定价，这是一款市场领先的工具，有助于设计安全灵活的工作场所，提升员工敬业度并提高企业设施的运营效率。
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IBM TRIRIGA Application Suite (TAS) 提供订阅、永久许可证以及各种部署选项。功能许可是基于名为 AppPoints 的指标。客户购买 AppPoints，然后将其分配给他们希望使用的软件组件或功能。这为产品许可提供了最大的灵活性。

对于希望获得空间管理（办公桌和房间预订）、服务和工单管理或资本规划和设施状况评估解决方案的客户，TRIRIGA Essentials 软件包是一个很好的入门选择。如需其他房地产和设施管理定价以及功能配置帮助，如房地产管理、租赁管理和可持续发展，请联系 IBM。
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Essentials 选项
Essentials 产品服务 空间管理和预订 起步价为每年 42,000 美元* 服务和工单管理 起步价为每年 42,000 美元* 资本规划和设施状况评估 起步价为每年 42,000 美元*

经授权的配置管理员

1

1

1

授权的基础用户

7

空间规划师和/或预订协调员

7

维护管理员

10

项目经理和/或设施状况经理

授权的受限用户

10

空间评估员

15

维护技术人员

13

项目任务技术人员和/或 FCA 检查员

经授权的自助服务用户

2000 

位预订用户

无限制

服务请求者

不适用
  • 动态空间规划
  • 空间分配/退款
  • CAD 集成和平面图报告
  • 空间评估移动应用程序
  • 预订管理
  • Mobile Reserve，适用于工作场所使用者的定位应用程序
  • 预订同事附近的办公桌
  • 扫描申领办公桌预订
  • 服务管理
  • 服务请求移动应用程序
  • 纠正式维护
  • 计划内维护
  • 适用于主管的工作规划应用程序
  • 适用于技术人员的工作任务移动应用程序，具有离线、过程跟踪功能
  • 库存管理
  • 工作场所生产力报告
  • 资本项目管理
  • 项目预算规划
  • 项目调度
  • 项目任务管理和执行
  • 项目采购/投标管理
  • 项目风险/问题管理
  • 设施状况评估、设施状况指数计算
  • 缺陷分析和机会优先排序

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
部署和许可选项

TRIRIGA 提供业界最灵活的部署和许可选项，让您能够更轻松构建所需的系统。
选项 部署 许可 管理

支持的功能
  • 本地部署
  • IBM Cloud
  • 第三方云
  • 订阅许可证
  • 永久许可证
  • 由客户管理

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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免责声明

* 估算价格没有保证性，也不是 IBM、其附属公司或其业务合作伙伴的正式报价。IBM TRIRIGA Application Suite 配置、附加组件和折扣等某些因素将影响报价。IBM 合作伙伴设定并提供他们自己的 IBM TRIRIGA Application Suite 定价，该定价可能与估算价格不同。IBM 及其关联公司或其业务合作伙伴均不受所提供的估价的约束。您的报价将与估算价格有所不同。以本地货币计算的价格会有所不同。估算价格基于至少 12 个月的期限。