要提供满足监管与合规标准的“物美价廉”产品，您的软件和产品开发团队需面临重重挑战：

对高级功能和竞争差异化的不断要求，提升了软件在几乎所有产品和系统中的重要性

系统和体系日益复杂，需要明确的要求和设计规范

不断扩大合作伙伴和供应商生态系统，需要无缝协作

开发时间缩水，利润压力不断增加，要求提高生产率、减少返工、降低开发成本

IBM Engineering Systems Design Rhapsody 及其产品系列为软件建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，助力企业管理产品和系统开发的复杂性。Rhapsody 是 IBM Engineering 产品服务组合的一部分，支持 UML、SysML、UAF 和 AUTOSAR 导入导出功能，为系统工程师提供协作式设计、开发和测试环境。