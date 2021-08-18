要提供满足监管与合规标准的“物美价廉”产品，您的软件和产品开发团队需面临重重挑战：
IBM Engineering Systems Design Rhapsody 及其产品系列为软件建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，助力企业管理产品和系统开发的复杂性。Rhapsody 是 IBM Engineering 产品服务组合的一部分，支持 UML、SysML、UAF 和 AUTOSAR 导入导出功能，为系统工程师提供协作式设计、开发和测试环境。
对设计进行原型开发、模拟和执行，尽早确认需求、体系结构和行为。这有助于提高生产率、缩短上市时间，同时适应不断变化的客户需求。
创建数字孪生体，消除物理和数字设计之间的差距，加强对整个产品生命周期中设计变更的理解和沟通。
提高分析和阐述需求、借助参数评估进行架构权衡以及记录设计的能力，减少后期重新设计并提高产品质量。
使用行之有效的协作式设计、建模、开发、测试活动解决方案，管理复杂的产品和系统开发，加速交付更高质量的系统和软件。
从各种生命周期工具中解锁工程数据，帮助组织做出更有效、更及时、更知情的决策，同时保持对监管和行业标准的合规性。
使用务实的方法管理复杂的软件和产品开发，运用系统工程解决方案，为所有利益相关者提供整个产品生命周期的端到端视图。
工程团队需要能够管控机械、电气和软件系统的同步开发，才能按时成功交付具有竞争力的高质量车辆。IBM Engineering Lifecycle Management 作为领先的应用生命周期管理解决方案，旨在管理当今复杂汽车的开发。