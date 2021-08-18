主页 业务自动化 ELM Rhapsody MBSE 工具和解决方案
利用成熟的模拟，通过基于模型的系统工程 (MBSE) 解决方案，构建强大的数字模型。
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要提供满足监管与合规标准的“物美价廉”产品，您的软件和产品开发团队需面临重重挑战：

  • 对高级功能和竞争差异化的不断要求，提升了软件在几乎所有产品和系统中的重要性
  • 系统和体系日益复杂，需要明确的要求和设计规范
  • 不断扩大合作伙伴和供应商生态系统，需要无缝协作
  • 开发时间缩水，利润压力不断增加，要求提高生产率、减少返工、降低开发成本

IBM Engineering Systems Design Rhapsody 及其产品系列为软件建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，助力企业管理产品和系统开发的复杂性。Rhapsody 是 IBM Engineering 产品服务组合的一部分，支持 UML、SysML、UAF 和 AUTOSAR 导入导出功能，为系统工程师提供协作式设计、开发和测试环境。
阅读 MBSE 如何助推产品创新成功
优势 通过基于模型的设计加快交付

对设计进行原型开发、模拟和执行，尽早确认需求、体系结构和行为。这有助于提高生产率、缩短上市时间，同时适应不断变化的客户需求。

 阅读有关 MBSE 提高生产率和质量的信息 采用高级建模，确保数字孪生体的质量

创建数字孪生体，消除物理和数字设计之间的差距，加强对整个产品生命周期中设计变更的理解和沟通。

 观看视频，了解 IBM Engineering Systems Design Rhapsody (05:48) 连接数字孪生体高级分析

提高分析和阐述需求、借助参数评估进行架构权衡以及记录设计的能力，减少后期重新设计并提高产品质量。

 了解为何企业继续对 ELM 解决方案进行现代化改造
基于模型的系统工程解决方案 基于模型的系统和设计开发

使用行之有效的协作式设计、建模、开发、测试活动解决方案，管理复杂的产品和系统开发，加速交付更高质量的系统和软件。

 探索更多 工程洞察

从各种生命周期工具中解锁工程数据，帮助组织做出更有效、更及时、更知情的决策，同时保持对监管和行业标准的合规性。

 探索更多 系统工程软件和解决方案

使用务实的方法管理复杂的软件和产品开发，运用系统工程解决方案，为所有利益相关者提供整个产品生命周期的端到端视图。

 

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行业
汽车行业 MBSE 工具

工程团队需要能够管控机械、电气和软件系统的同步开发，才能按时成功交付具有竞争力的高质量车辆。IBM Engineering Lifecycle Management 作为领先的应用生命周期管理解决方案，旨在管理当今复杂汽车的开发。

 深入了解汽车产品开发解决方案
资源 什么是数字孪生体？

了解数字孪生体是什么、其工作原理以及为什么是资产密集型行业发生数字革命的重要组成部分。

 什么是需求管理？

了解为什么需求管理是成功开发软件和产品的重要基础要素。

 什么是软件开发？

阅读基础概述，了解软件开发基础知识、关键功能及其为何至今依然很重要。
后续步骤

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