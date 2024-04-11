为了帮助企业寻找最可靠、最经济高效的方式来支持任务关键型 JavaTM 应用程序，IBM 提供了 OpenJDK 支持，这是一种受到业界和开发人员社区支持的开源实现
IBM® Runtimes for Business 为开源 Java 运行时环境提供商业支持，并提供 Java 应用程序监控和管理功能。
您可以选择哪些部署需要支持，IBM 一流的全球支持团队都能满足您的需求。
IBM® Runtime for Business 支持 Eclipse OpenJ9 JVM，可缩短启动和爬坡时间。
IBM 认为 Java JDK 对于跨众多运行时平台的业务应用程序至关重要。
快速诊断问题，提高服务质量。
IBM® Runtimes for Business 支持 AdoptOpenJDK 社区 (AdoptOpenJDK)、Eclipse Adoptium (Temurin) 和 IBM (Semeru Runtimes) 发布的 OpenJDK 8、OpenJDK 11 和 OpenJDK 17 二进制文件。
IBM® Runtimes for Business 支持 AdoptOpenJDK 社区 (AdoptOpenJDK)、 Eclipse Adoptium (Temurin) 和 IBM (Semeru Runtimes) 发布的基于 Eclipse OpenJ9 或 HotSpot JVM 的 OpenJDK 二进制文件。
IBM Runtimes for Business 仅在作为 OpenJDK 8 的可选组件安装时才支持 IcedTea-Web。IcedTea-Web 具有与 Java Web Start 等效的功能。
不需要。捆绑 Java 运行时的 IBM 产品（例如 IBM® WebSphere Application Server）已经包含对嵌入式 Java 运行时的支持。这些 Java 运行时不需要其他支持或许可。
是的。提交工单时，请始终引用产品名称“Runtimes for Business”，以确保您的问题被转给正确的 IBM 支持团队进行调查和解决。
不需要。OpenJDK 仍可免费使用。
不需要。您只需为需要支持的服务器和工作站付费。注意：捆绑 Java 运行时的 IBM 产品已经包含对嵌入式 Java 运行时的支持。作为这些产品的一部分获得的 Java 运行时不需要其他支持或许可。
不需要。您可以选择希望 IBM 支持的 OpenJDK 运行时环境，无论是在台式机还是服务器上运行。
安全补丁和更新由相关项目免费提供。
支持时间为周一至周五上午 9:00 至下午 5:00（或您所在时区的常规国家/地区工作时间，不包括国家或法定节假日）。一年 52 周，每周 7 天，每天 24 小时为 1 级严重问题提供服务。
业务时间两小时内。注：响应目标是 IBM 支持团队针对您的高严重性支持请求的响应目标。在某些情况下，初始响应即可解决您的请求；如果不能解决，那么支持团队将制定技术解决方案并确定需要采取哪些额外行动。
不包含。
是的。