深入了解 IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite 定价计划。借助三个便捷的定价层级，您可通过适合您业务需求的软件包来充分利用 IBM Supply Chain Intelligence 平台、IBM Transparent Supply 和 IBM Food Trust 的强大功能。
可追踪单位（每月）
4,000
100,000
1,000,000
供应链合作伙伴
最多 5 个
最多 50 个
最多 250 个
基本数据更新（每月）
50,000
12,000,000
50,000,000
用户
无限制
无限制
无限制
Transparent Supply
操作仪表板
研究助手
构建器：创建自定义仪表板、页面、工作流、解决方案、条件、业务规则、消息和警报
工作流程集成
可选附加件
消费者 API
专用网络
流式和批量数据采集
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
可追踪单位 (TU) 由企业或其贸易伙伴加载到区块链式 Transparent Supply 网络的所有数据构成。
可追踪单位是组织在一个日历月内上传的唯一电子产品代码。其中包括序列号 (SGTIN)、批次 (LGTIN)、集装箱 (SSCC) 及其等效的 IBM ID。简而言之，可追踪单位数量将反映每月追踪的单位数量。
也可将非网络供应链数据加载到基本数据采集中，不使用 Transparent Supply，而且数据限制更高。
供应链合作伙伴是指与您开展业务且受您邀请加入 Transparent Supply 网络的公司。在 Supply Chain Intelligence Suite 术语中，它被称为“帐户”。您导入的每家公司都有一个帐户。每家公司拥有各自帐户中上传的数据并管理各自的权利。
来自 Transparent Supply 网络以外的所有数据均可直接加载到 Supply Chain Intelligence Suite 基础数据平台。
此基础数据平台非常高效，且已针对大规模企业资源规划数据进行优化，因此每个层级内的限制或阈值均大大高于可跟踪单位。基本数据采集的典型数据包括但不限于订单、运输、库存、计划、事件、有效载荷等。
请联系我们获取详细的使用量信息。点击屏幕上的“欢迎洽谈”按钮。
通过我们的分层定价结构，使用的数据越多，按数据计算的成本就越低。超过限制的数据使用量将按照如下定价策略来收费：
Essentials：每次基本数据更新 0.04 美元，每个可追踪单位 0.50 美元，每个组织 400 美元。
Standard：每次基本数据更新 0.001 美元，每个可追踪单位 0.10 美元，每个组织 200 美元。
Premium：每次基本数据更新 0.0004 美元，每个可追踪单位 0.02 美元，每个组织 80 美元。
根据超限数据量的计算和收费方式，如果经常超过一些可轻松计算的阈值，那么最好升级许可证。
如果每月数据使用量经常超过 250,000 次基本数据更新或 20,000 个可追踪单位，或者需要加入 25 个以上的组织，则请考虑从 Essentials 升级到 Standard。
如果每月数据使用量经常超过 22,000,000 次基本数据更新或 200,000 个可追踪单位，或者需要加入 100 个以上的组织，则请考虑从 Standard 升级到 Premium。
Supply Chain Intelligence Suite 具有强大、高度可配置且基于流的规则系统，可对采集的事件进行递归计算。
应用点 (AppPoint) 是一个通用的消费单位，它可用于发放 IBM Supply Chain Intelligence Suite 许可。应用点可用于指示套件中每个应用程序的使用，以及追踪和执行授权与访问等事宜。
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