根据超限数据量的计算和收费方式，如果经常超过一些可轻松计算的阈值，那么最好升级许可证。

如果每月数据使用量经常超过 250,000 次基本数据更新或 20,000 个可追踪单位，或者需要加入 25 个以上的组织，则请考虑从 Essentials 升级到 Standard。

如果每月数据使用量经常超过 22,000,000 次基本数据更新或 200,000 个可追踪单位，或者需要加入 100 个以上的组织，则请考虑从 Standard 升级到 Premium。