IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite Food Safety 试用版
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IBM Supply Chain Intelligence Suite Food Safety 试用版的图形混合插图
敬请期待

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试用帐户将在几分钟内准备就绪。在试用版中，您可以深入了解 IBM 如何简化食品安全和质量，同时满足美国食品药品管理局 (FDA) 的监管合规性要求。

您可以尝试产品功能，包括：

  • 生成一份自动配置的分类清单，列出 FDA 要求的食品可追溯性记录
  • 一键响应《食品安全现代化法案》(FSMA) 监管要求
  • 进行反向追踪以跟踪受污染食品批次的位置

如需更多帮助，请加入我们 Supply Chain Intelligence Suite 社区或通过以下电子邮件地址与 IBM 支持部门联系：scis@watson-media.zendesk.com

常见问题解答

是的，请登录接受试用版并查看导览。

试用版是免费的。

试用期为 30 天。

是的，您可以将自己的数据添加到试用版中。点击此处了解更多详情。

是的！您可以通过用户管理将其他用户添加到试用版中，也可以鼓励他们注册自己的试用版。

Supply Chain Intelligence Suite 在云端托管，可在互联网浏览器上运行。您无需下载任何软件。

试用期为 30 天。如需在 30 天后继续深入了解，请预约咨询或购买我们的 Essentials 套餐。

30 天后，您的试用版将自动过期。您无需手动取消试用。

试用版仅限于 4,000 个可追踪单元和 50,000 个基本记录更新。如果您在试用期内超过了这些限制，将会收到应用程序的通知，并且可以购买升级版以避免功能丢失。

请加入我们的 Supply Chain Intelligence Suite 社区或通过以下电子邮件地址联系 IBM 支持部门：scis@watson-media.zendesk.com

是的，您可以通过我们产品网页底部的预约专家咨询链接请求咨询。

您可以请求咨询，与 IBM 销售顾问讨论并解决您的用例，他们可以提供个性化演示。您还可以访问产品网页了解更多信息。

试用帐户可在试用期间或之后随时升级至付费订阅。您可以在此处查看 Supply Chain Intelligence Suite 的购买选项。
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