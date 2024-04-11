利用 IBM® Streams 了解数据，将快速变化的数据量和变体转化为洞察分析。Streams 评估各种流数据，包括非结构化文本、视频、音频、地理空间和传感器，从而帮助组织发现机会和风险。
将 Streams 与基于开放式可扩展架构构建的其他 IBM Cloud Pak® for Data 功能相结合。帮助数据科学家协作构建各种模型，并应用于流式流程，实时分析海量数据。根据数据采取行动并获得真正的价值比以往任何时候都更加容易。
借助基于 Eclipse 的丰富的可视化 IDE，解决方案架构师能够直观地构建应用程序或使用熟悉的编程语言，如 Java™、Scala 或 Python。
数据工程师几乎可以连接任何数据源 – 无论是结构化、非结构化还是流式数据，并与 Hadoop、Spark 和其他数据基础架构集成。
内置领域分析（例如机器学习、自然语言、时空、文本、声学等）可创建自适应流式应用程序。
获取关于本产品最常见问题的回答。
IBM Streams 是一款一流的流分析引擎，它是美国政府和 IBM Research 联合开发的项目。
该项目的目标是尽可能快地处理任何类型的数据并拥有可扩展的架构。IBM Streams 于 2009 年首次投入商用。从那时起，多个政府和私营行业客户选择 Streams 来实现重要的实时用例。
随着所需数据量呈指数级增长，世界各地的公司在实时响应事件方面面临着越来越大的压力。例如，您可以看看，社交网络、物联网和天气应用程序生成的惊人数据量。The Weather Company (IBM) 还将 IBM Streams 作为其“架构”的关键组件。
最好的入门方法是完成 IBM Streams 入门实验（streamsdev 上提供）。
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