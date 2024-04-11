IBM Streams
利用流数据实时了解深入洞察分析
城市里的众多高速公路
IBM Garage™

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 体验 IBM Garage
实时分析，以实现实时决策

利用 IBM® Streams 了解数据，将快速变化的数据量和变体转化为洞察分析。Streams 评估各种流数据，包括非结构化文本、视频、音频、地理空间和传感器，从而帮助组织发现机会和风险。

将 Streams 与基于开放式可扩展架构构建的其他 IBM Cloud Pak® for Data 功能相结合。帮助数据科学家协作构建各种模型，并应用于流式流程，实时分析海量数据。根据数据采取行动并获得真正的价值比以往任何时候都更加容易。
功能 开发支持

借助基于 Eclipse 的丰富的可视化 IDE，解决方案架构师能够直观地构建应用程序或使用熟悉的编程语言，如 Java™、Scala 或 Python。

 丰富的数据连接

数据工程师几乎可以连接任何数据源 – 无论是结构化、非结构化还是流式数据，并与 Hadoop、Spark 和其他数据基础架构集成。

 分析和可视化

内置领域分析（例如机器学习、自然语言、时空、文本、声学等）可创建自适应流式应用程序。

客户案例

Verizon

为了优化数百万客户体验，Verizon 借助 IBM 和 IBM Streams 来创建其认知客户体验平台。

 Medtronic

为了帮助简化日常糖尿病管理，Medtronic 与 IBM 合作构建解决方案，提供实时可操作的血糖洞察分析和预测。

IBM Streams 常见问题解答

获取关于本产品最常见问题的回答。

IBM Streams 是一款一流的流分析引擎，它是美国政府和 IBM Research 联合开发的项目。

该项目的目标是尽可能快地处理任何类型的数据并拥有可扩展的架构。IBM Streams 于 2009 年首次投入商用。从那时起，多个政府和私营行业客户选择 Streams 来实现重要的实时用例。

随着所需数据量呈指数级增长，世界各地的公司在实时响应事件方面面临着越来越大的压力。例如，您可以看看，社交网络、物联网和天气应用程序生成的惊人数据量。The Weather Company (IBM) 还将 IBM Streams 作为其“架构”的关键组件。

最好的入门方法是完成 IBM Streams 入门实验streamsdev 上提供）。

IBM Streams 版本

IBM Streams for IBM Cloud Pak for Data

提供一个平台，用于将流数据和存储数据与 AI 相结合，以构建实时影响业务决策的解决方案。

 IBM Streams

为应用程序提供编程语言和 IDE、运行时系统和分析工具包，以加速开发。
资源

博客

持续智能的影响

了解持续智能如何支持公司在各行各业的事件发生时做出明智的决策。

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点击流分析转型

了解企业如何使用点击流分析来采集数据、分析数据并快速创建新的 Web 体验。

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面向物联网的 AI 和机器学习

了解快速数据功能、内置机器学习和数据科学如何实现更智能的事件响应。

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报告及更多功能

使用 IBM Streams 进行实时分析

了解 IBM Streams 如何帮助组织从流式来源的高速数据中发现风险和机会。

阅读简介

不用长时间等待快速数据

这份 Forrester 报告对超过 250 家企业的数据和分析策略的状况进行了评估。

阅读报告

快速数据解决方案

Forrester 的一项研究揭示了使用机器学习的快速数据解决方案如何帮助避免因数据延迟产生的成本。

查看信息图

网络研讨会

为企业未来提供快速数据管理

Forrester 和 IBM 代表就新一代事件驱动型业务应用程序的灵感来源进行了讨论。

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