IBM Streams 是一款一流的流分析引擎，它是美国政府和 IBM Research 联合开发的项目。



该项目的目标是尽可能快地处理任何类型的数据并拥有可扩展的架构。IBM Streams 于 2009 年首次投入商用。从那时起，多个政府和私营行业客户选择 Streams 来实现重要的实时用例。